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Havza'da eğitim gören iki özel öğrenciye tekerlekli sandalye hediye edildi - Son Dakika
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Havza'da eğitim gören iki özel öğrenciye tekerlekli sandalye hediye edildi

Samsun 19 Mayıs Golf Kulübü tarafından Havza'da özel eğitim sınıfında eğitim gören ikiz kardeşlere tekerlekli sandalye hediye edildi.

Havza\'da eğitim gören iki özel öğrenciye tekerlekli sandalye hediye edildi
18.12.2023 - 16:58,
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Samsun 19 Mayıs Golf Kulübü tarafından Havza'da özel eğitim sınıfında eğitim gören ikiz kardeşlere tekerlekli sandalye hediye edildi.

Havza Karşıyaka Şehit Yüzbaşı Mahmut Top İlkokulu Özel Eğitim sınıfında okuyan ve tekerlekli sandalyelerinin eskimesi nedeni ile okula ulaşımda zorluk yaşayan özel öğrenciler 8 yaşındaki Emre ve Eren Güneş'in yeni tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyması üzerine Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ konuyu üyesi olduğu Samsun 19 Mayıs Golf Kulübü üyeleri ile paylaştı.

Golf Kulübü üyeleri ikiz kardeşler için harekete geçerek 2 adet tekerlekli sandalye aldı. Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, ikiz kardeşlere tekerlekli sandalyelerini teslim etti.

Tekerlekli sandalyelerini alan öğrencilerin sınıf arkadaşları ise Samsun 19 Mayıs Golf Kulübü adına Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ'a çiçek takdim etti.

Ertuğ, özel öğrencilerin eğitim hayatının içnde olması için gerekli tüm hassasiyeti göstermeye çalıştıklarını ifade ederek, "Bugün burada iki özel öğrencimize kolaylık sağlamış olmanın mutluluğunu yaşıyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. İhtiyaç doğrultusunda ilçemiz öğrencilerine katkı sağlayan Samsun 19 Mayıs Golf Kulübü yönetim ve üyelerine teşekkür ediyorum." dedi.

Özel öğrenciler Emre ve Eren'in anneleri Büşra Kurkmazlı ise ellerindeki tekerlekli sandalyelerin eski olduğundan dolayı okula ulaşımda sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, "Samsun 19 Mayıs Golf Kulübü yönetim ve üyeleri ile Havza Milli Eğitim Müdürü Oğuz Ertuğ'a emeklerinden ve hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Artık çocuklarımı çok daha rahat ve kolay bir şekilde okula getireceğim." diye konuştu.

Kaynak: AA
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