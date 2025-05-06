Havza\'da Hıdırellez Buluşması Yapıldı

Samsun'un Havza ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile 1. Havza Hıdırellez Buluşması gerçekleştirildi.

Havza Ticaret ve Sanayi Odası, Havza Ziraat Odası, Havza Madeni İşler, Havza Bakkallar Bayiler ve Manavlar, Havza Şoförler ve Otomobilciler, Havza Kahveciler Esnaf Odaları, Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi, Havza Taşıyıcılar Kooperatifi ile İlk Kıvılcım 1919 Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifinin işbirliği ile Havza Belediyesinin katkıları ile düzenlenen etkinlik Kevser Cami önünde yapıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar Hıdırelleze ait geleneklerin yaşatılması adına bu etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Bugün Hıdırellez. Eskiden adetlerimiz gereği Hıdırellez bayramlarında lavaş arasına yumurta sarılırdı yeşil soğanlı. Bunları annelerimiz hazırlardı. Bu ve buna benzer geleneklerimizi yaşatmak için bu etkinliği düzenledik. Hıdırellez demek, bahar demek, bolluk demek, temizlik demek, İnşallah Hıdır ile Ellez'in bir araya geldiğine inandığımız bu günde ilçemizin birlik ve beraberliğimize katkı sağlayacak olan bu programı tertip ettik. İnşallah bir dahaki sene daha geniş şekilde yapacağız." dedi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise etkinliğe katkı sunanlara teşekkür ederek katılımcıların Hıdırellez Bayramını kutladı.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat da, "Eski adetlerimiz, geleneklerimizi, göreneklerimizi yad etmek ve onları yaşatmak, kültürümüzü ayakta tutmak adına bu tarz etkinliklerin hep beraber birlik beraberlik içerisinde yapılıyor olması önemli ve ben de böyle bir etkinlikte bulunmaktan dolayı mutluyum. Bu programın daha kapsamlı şekilde, Havza ilçemizin diğer ilçelerimiz arasında öne çıkaracak şekilde bu kültürün sürdürüle bilmesi önemli." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Ayvat, Başkan İkiz ve diğer katılımcılar yumurta tokuşturdular.

Programda daha sonra katılımcılara yufkaya sarılı haşlanmış yumurta ve yeşil soğan ile ilçenin geleneksel lezzetlerinden halukça çorbası ikram edildi.