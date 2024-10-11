Havza\'da öğretmen ve velilerden 40 ünite kan bağışı

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Türk Kızılay tarafından yürütülen, "Birbirimize Candan Bağlıyız" kan bağışı çalışmalarına destek olmak amacıyla yürütülen "Okulumda Kan'panya Var" kampanyası kapsamında Samsun'un Havza ilçesinde kan bağışı yapıldı.

Havza Milli Eğitim Müdürlüğü, Karşıyaka Şehit Yüzbaşı Mahmut Top İlkokulu ve Ortaokulu ile Türk Kızılay Samsun Kan Bağışı Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen kampanya kapsamında Karşıyaka Şehit Yüzbaşı Mahmut Top Ortaokulunda kurulan stantta öğretmen ve öğrenci velilerinden kan bağışı kabul edildi.

Kampanyaya kapsamında bir bağışçı getiren öğrencilere suluk, iki bağışçı getiren öğrencilere ise madalya verildi.

Kampanyada 40 ünite kan bağışı alındı.