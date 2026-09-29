Havza\'da okul servis sürücülerine yeni eğitim yılı trafik tedbirleri anlatıldı

Havza'da okul servis sürücülerine ve rehber personele yönelik trafik eğitim semineri gerçekleştirildi.

Havza Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı ve Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi, İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ve Havza Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde verilen seminere kırsal mahallelerden ve merkezden öğrenci taşımacılığı yapan okul servis sürücüleri ve rehber personeli katıldı.

Seminerde katılımcılara yeni eğitim öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri, Okul Servis Araçları Yönetmeliği, okul servis taşıtı sürücüleri ve araçlarında aranan şartlar, servis sürücülerinin güvenli araç kullanımı ve önemi ile genel trafik kuralları hakkında bilgi aktarıldı.