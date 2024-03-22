Havza'da trafiği rahatlatmak için çalışmalar devam ediyor - Son Dakika
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Havza'da trafiği rahatlatmak için çalışmalar devam ediyor

Havza\'da trafiği rahatlatmak için çalışmalar devam ediyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Havza Alt Komisyonu Toplantısı, Havza Belediye Bakanı Sebahattin Özdemir başkanlığında gerçekleştirildi. Özdemir, toplantıda ilçe trafiğinin rahatlatılması için yapılan çalışmalardan bahsederek, mekanik otoparkın hizmete girmesi ve yeni bir otopark alanının hızla devam ettiğini belirtti. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek, bir üst komisyona sevk edildi.

22.03.2024 14:01  Güncelleme: 14:05
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Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Havza Alt Komisyonu Toplantısı, Havza Belediye Bakanı Sebahattin Özdemir başkanlığında gerçekleştirildi.

Özdemir, Havza Belediye Meclis Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, talep ve tespitler kapsamında ilçe trafiğinin rahatlatılması için çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, "Havza'da en önemli sorunlardan biri otoparktı. Samsun Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu mekanik otoparkın hizmete girmesiyle bu sorun ortadan kalkacak. İlaveten, Devlet Demiryollarından aldığımız alanda yaklaşık 100 araçlık yeni bir otopark alanı çalışmamız da hızlı şekilde devam ediyor." dedi.

Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek, bir üst komisyona sevk edildi.

Toplantıya UKOME Şube Müdürü Taner Tuğbay Tolgay, Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekbolat, Havza Zabıta Müdürü Erhan Demir ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amir Vekili Ertuğrul Sarı katıldı.

Kaynak: AA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Sebahattin Özdemir, Samsun, Havza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza'da trafiği rahatlatmak için çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

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