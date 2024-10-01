Havza'da Peygamberimiz ve Şahsiyet Konferansı

Güncel

Havza'da Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Havza Müftülüğü tarafından "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans düzenlendi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve konuşmacı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Dr. Ekrem Şükrü Ünlü'nün katıldı konferans, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunu ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Havza Müftüsü Cemil Alıcı'nın açılış konuşmasının ardından Ünlü, "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans verdi.

Konferansın sonunda Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Diyanet İşleri Başkanlığı Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Dr. Ekrem Şükrü Ünlü'ye hediye takdim etti

Konferansa, Havza Kaymakamı Ayvat'ın yanı sıra Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Tekinasa, Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, davetliler ve vatandaşlar katıldı.