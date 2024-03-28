Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından 2 gün süren kan bağışı kabul çalışmasında 58 ünite bağış alındı.
Türk Kızılay tarafından yürütülen Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında Havza'da kan bağışı aracıyla iftar sonrası bağış kabul edildi.
Kevser Camisi önüne konuşlandırılan kan bağış aracında 20.30 ila 23.30 saatleri arasında kan bağışı kabul edildi.
Genç Kızılay gönüllülerinin destek verdiği çalışmalarda iki günde 58 ünite kan bağışı kabul edildi.
Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, azalan kan stoklarının tamamlanmasının önemli olduğunu belirterek, "Paylaşmanın ve yardımlaşmanın doruğa ulaştığı ramazan günlerinde kan bağışında bulunan tüm herkese teşekkür ederim." dedi.
Son Dakika › Güncel › Havza'da Türk Kızılayı Kan Bağışı Çalışması - Son Dakika
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