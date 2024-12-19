Havza'da Yeni Polis Uygulama Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Havza'da Yeni Polis Uygulama Merkezi Açıldı

Havza\'da Yeni Polis Uygulama Merkezi Açıldı

Havza Kaymakamı Ayvat ve Belediye Başkanı İkiz, yeni polis uygulama merkezini ziyaret etti.

19.12.2024 16:16
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Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Murat İkiz, yeni hizmete giren polis uygulama merkezini ziyaret etti.

Ayvat ve İkiz, Ankara- Samsun kara yolu Memduhiye Mahallesi mevkisinde oluşturulan polis uygulama merkezine ziyarette bulundu.

Ziyarette Ayvat ve İkiz, Havza Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Tekinasa'dan uygulama noktası ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ayvat, yeni hizmete giren uygulama noktasının bölgenin güvenliği acısından önemli vazife yerine getireceğini belirterek, "Karadeniz ve Samsun'un giriş kapısı konumundaki ilçemizde hizmete giren uygulama noktası genel asayiş, suç ile mücadele, suçun önlemesi konularında önemli görevi yerine getirecek. Görevli arkadaşlarımıza başarılar dilerim." dedi.

İkiz de emniyet güçlerine başarılar dileyerek, uygulama noktası ile il ve ilçenin daha güvenli hale geleceğini kaydetti.

Ziyarette Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Yakup Akekin, Yönetim Kurulu Üyesi Alper Gedik, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, Havza Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ömer Büyük, AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen de bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Havza'da Yeni Polis Uygulama Merkezi Açıldı - Son Dakika

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