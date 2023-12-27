Havza\'da yılbaşı öncesi içki satışı denetimi yapıldı

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğünce yılbaşı öncesi içki satışı yapan iş yeri ve depolarda denetim yapıldı.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Balcı, yaptığı açıklamada, yılbaşı dolayısıyla bir dizi tedbir aldıklarını belirtti.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında ekiplerin 24 saat esaslı çalışacağını anlatan Balcı, "Yılbaşı gecesi ile alakalı olarak İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda gerekli tedbirleri aldık. Yılbaşı kutlamaları sırasında silah, havai fişek, maytap ve benzeri patlayıcı maddelerin atılması hem vatandaşlarımız üzerinde korku ve paniğe neden olmakta hem de kanunen suç teşkil etmekte. Sizin sevinciniz başkasının üzüntüsü olmasın." ifadelerini kullandı.

Balcı, denetimde kaçak alkol, iş yeri ruhsatı, içki satışı ile ilgili belgeler ve bandrol kontrolü gerçekleştirilerek işletmecilere 18 yaşından küçüklere içki ve sigara satışı yapılmaması konusunda uyarılarda bulunulduğunu kaydetti.