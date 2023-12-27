 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Havza'da yılbaşı öncesi içki satışı denetimi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Havza'da yılbaşı öncesi içki satışı denetimi yapıldı

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesi içki satışı yapan iş yerleri ve depoları denetledi. İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Balcı, yılbaşı tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kaçak alkol, iş yeri ruhsatı, içki satışı belgeleri ve bandrol kontrolü yapıldığını belirtti. Ayrıca işletmecilere 18 yaşından küçüklere içki ve sigara satışı yapılmaması konusunda uyarılar yapıldı.

Havza\'da yılbaşı öncesi içki satışı denetimi yapıldı
27.12.2023 - 16:11,
Abone Ol

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğünce yılbaşı öncesi içki satışı yapan iş yeri ve depolarda denetim yapıldı.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Balcı, yaptığı açıklamada, yılbaşı dolayısıyla bir dizi tedbir aldıklarını belirtti.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında ekiplerin 24 saat esaslı çalışacağını anlatan Balcı, "Yılbaşı gecesi ile alakalı olarak İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda gerekli tedbirleri aldık. Yılbaşı kutlamaları sırasında silah, havai fişek, maytap ve benzeri patlayıcı maddelerin atılması hem vatandaşlarımız üzerinde korku ve paniğe neden olmakta hem de kanunen suç teşkil etmekte. Sizin sevinciniz başkasının üzüntüsü olmasın." ifadelerini kullandı.

Balcı, denetimde kaçak alkol, iş yeri ruhsatı, içki satışı ile ilgili belgeler ve bandrol kontrolü gerçekleştirilerek işletmecilere 18 yaşından küçüklere içki ve sigara satışı yapılmaması konusunda uyarılarda bulunulduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mustafa Balcı, Yılbaşı, Balcı, Havza, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza'da yılbaşı öncesi içki satışı denetimi yapıldı - Son Dakika


16:10
Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02
İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Dizi Arak'ın Adı Kara Olarak Değiştirildi İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Dizi Arak'ın Adı Kara Olarak Değiştirildi
15:53
Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı
15:25
Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler
15:21
Asgari ücret toplantısı öncesi Bakan Işıkhan ve TÜRK-İŞ Başkanı'ndan kritik görüşme! Taraflardan ilk açıklama Asgari ücret toplantısı öncesi Bakan Işıkhan ve TÜRK-İŞ Başkanı'ndan kritik görüşme! Taraflardan ilk açıklama
15:19
İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bine yükseldi İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bine yükseldi
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Hitler'den bir farkı yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Hitler'den bir farkı yok
15:02
Yoğun Yağışlar Sonucunda Rincon Kasabasının Köprüsü Yıkıldı Yoğun Yağışlar Sonucunda Rincon Kasabasının Köprüsü Yıkıldı

Son Dakika
16:10 Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02 İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Dizi Arak'ın Adı Kara Olarak Değiştirildi
15:53 Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı
15:25 Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler
15:21 Asgari ücret toplantısı öncesi Bakan Işıkhan ve TÜRK-İŞ Başkanı'ndan kritik görüşme! Taraflardan ilk açıklama
15:19 İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bine yükseldi
15:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Hitler'den bir farkı yok
15:02 Yoğun Yağışlar Sonucunda Rincon Kasabasının Köprüsü Yıkıldı
14:55 Ankara'da Gazi ve Şehit Yakınları DEM Parti Önünde Eylem Yaptı
14:32 Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 16:38:55. #1.13#
SON DAKİKA: Havza'da yılbaşı öncesi içki satışı denetimi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement