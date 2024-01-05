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Havza Kaymakamı ve Belediye Başkanı, AA'nın 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Havza Kaymakamı ve Belediye Başkanı, AA'nın 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Ayvat ve Özdemir, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyerek, farklı kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Ayvat, 'Deprem: Umut' ve 'Gazze: Kanıt' kategorilerindeki fotoğrafları tercih ederken, Özdemir ise AA'nın nitelikli haber sağlayan bir kuruluş olduğunu vurgulayarak, 2023'ün zor bir yıl olduğunu belirtti ve 2024'te güzelliklerin yaşanmasını temenni etti.

Havza Kaymakamı ve Belediye Başkanı, AA\'nın \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı
05.01.2024 - 11:18,
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Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ile Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Kaymakam Ayvat ve Belediye Başkanı Özdemir, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Deprem: Umut" kategorisinde Mehmet Ali Özcan'ın "Depremzede bebekler", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Mostafa Alknarouf'un "Gece saldırısı" başlıklı fotoğraflarını tercih eden Ayvat, "Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Kamuflaj", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Ahmet Aba Alkawey'nin "Masum Teknoloji", "Spor" kategorisinde ise Tolga Ovalı'nın "Kutlama dalışı" fotoğraflarına oy verdi.

Her yıl düzenlenen oylamanın farkındalık oluşturduğunu, önceki yıllarda da oylamayı takip ederek oy kullandığını belirten Ayvat, yeni eklenen "Gazze: Kanıt" kategorisinin dikkatini çok çektiğini vurguladı. Ayvat, "Anadolu Ajansının her yıl yaptığı farkındalık oylaması, gerçekten takdire şayan, tebrik ediyorum. Anadolu Ajansı üstlendiği görevi layığı ile yerine getiriyor. Hem ülkemiz hem de dünyada yaşanan olaylarının arşivinin oluşmasında önemli bir rol oynamakta." diye konuştu.

Oylamaya katılan Özdemir de AA'nın nitelikli haber sağlayan bir kuruluş olduğunu vurgulayarak, "Halkımızın haber alma, doğru bilgiye, doğru habere ulaşması için göstermiş oldukları çaba için tüm Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür ederim. 2023 hem Türkiye hem de insanlık açısından zor bir yıl oldu. İnşallah 2024 ülkemiz ve dünya için güzelliklerin yaşandığı bir yıl olur." dedi.

Kaynak: AA
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Deprem, Gazze, Umut, Spor, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza Kaymakamı ve Belediye Başkanı, AA'nın 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Havza Kaymakamı ve Belediye Başkanı, AA'nın 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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