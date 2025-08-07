Havza OSB'de 4,7 Milyon Dolar İhracat - Son Dakika
Havza OSB'de 4,7 Milyon Dolar İhracat

07.08.2025 12:16
Havza OSB, 2025'in ilk yarısında 4,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Yeni yatırımlar geliyor.

Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza OSB'de yılın ilk 6 ayında yaklaşık 4,7 milyon dolar ihracat gerçekleştiğini açıkladı.

Ayvat, AA muhabirine 2025 yılının ilk altı ayına ait ihracat verileri ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından ihracat rakamlarının açıklandığını hatırlatan Ayvat, Havza OSB'de 2020 yılında ilk fabrikanın üretimi ile birlikte ihracatın gerçekleştiğini belirterek, "Havza OSB'de halihazırda 15 firmamız faaliyet göstermekte. Bu firmalarımız iç ve dış piyasalara yönelik faaliyetlerine devam etmekte. Bu firmalardan 4 tanesi ihracat yapmakta. Beş yıllık bir süreçte iyi bir trend yakaladık. 2025 yılının ilk altı aylık kısmında ise yaklaşık 4,7 milyon dolarlık bir ihracat rakamımız oldu. Bu rakam geçmiş dönemlere balkıdığında bir hareketlenme olduğunun da göstergesi." dedi.

Ayvat, ihracat yapan firmaların içinde bulunduğu mevcut 950 dekarlık ilk etabın yapılan alan genişleme çalışmaları ile 6 bin dekara çıktığını belirterek, "Havza OSB büyük firmaların radarında. Şu anda Samsun Büyükşehir Belediyesinin buraya yatırım yapacak olan firmaların su ihtiyacına yönelik bir baraj projesi, SASKİ tarafından altyapı güçlendirme çalışmaları ile TCDD'nin demir yolu yükleme rampası projesi ihale edildi ve çalışmaları devam ediyor. Enerji ihtiyacına yönelik trafo merkezi ve doğal gaz projeleri devam etmekte. Yapılan çalışmalar ile mevcutta bulunan 15 firmanın tamamından büyük holding düzeyinde firmaların radarına girdik. Bu firmalardan 4-5 tanesi Havza OSB'de yatırım yapmaya başladı. Bu büyük firmalarımızdan bir kısmı hafriyat çalışmalarına başladı. Bir kısmı proje aşamasında, bir kısmı ise inşaat aşamasında. Çok büyük bir firma inşallah bu sene inşaatını tamamlayacak ve üretime geçecek." diye konuştu.

Havza OSB'de yeni bir alan genişleme çalışmasının daha yapıldığını aktaran Ayvat, şöyle devam etti:

"Çin ortaklı bir lastik fabrikasına 1130 dekarlık istihdam odaklı olarak ön tahsisini yaptık. Yapılan iki genişleme çalışması ile yaklaşık 8 bin 500 dekarlık bir alan ile Karadeniz'in en büyük organize sanayi bölgesi haline geldik. Bu bizler için yeterli değil. Şu anda Samsun Karadeniz'in üretim odağı haline geldi. Bu noktada Havza'da bu odağın büyük bir kısmını karşılayacak. Havza OSB'de gerek duyulduğunda 10 ila 20 kat daha büyüyebilecek alanlar mevcut."

Havza OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, gurbette olan Havzalıları ilçeye davet ederek, "Gurbette olan vatandaşlarımızı Havza'ya davet ediyoruz. Bu büyüyen ekonomik çarkın içinde elde ettikleri tecrübeleri ve deneyimleri buradaki fabrikalara taşımaları, yarının teminatı olan gençlerimizin ufuklarını açmak üzere, işçilerimizin, mühendislerimizin, beyaz yakalılarımızın Havza ilçemize dönmesini ve gurbette edindikleri deneyimleri Havza ilçemize katma değer olarak getirmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Ayvat, 5 yılda ihracat yapıyor olabilmenin Havza açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Şu anda ilk altı ayda 4,7 milyon dolarlık bir ihracat var. Ama büyük firmaların gelmesi ve üretime başlaması ile birlikte bu rakam çok çok artacak. Belki 100 belki bin kata kadar çıkacak. Şu an bu rakamlar Samsun'a can suyu olsa da yarın Samsun ve Havza Türkiye'nin en büyük firmalarının ihracat yaptığı konum haline gelecek inşallah." diye konuştu.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Yerel Yönetim, Ekonomi, İhracat, samsun, Güncel, Finans, Havza, OSB, Son Dakika

