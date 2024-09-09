Havza ve Kavak'ta 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Başladı - Son Dakika
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Havza ve Kavak'ta 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Başladı

Havza'da 5,554 öğrenci ve 550 öğretmenle 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı. Tören öncesi şehit askerler için saygı duruşu yapıldı. Kaymakam ve Belediye Başkanı, eğitimdeki başarıların devamı için öğretmenlere destek sözü verdiler. Kavak'ta ise düzenlenen törende dans gösterileriyle yeni yıl kutlandı ve tüm eğitim camiasına iyi dilekler iletildi.

09.09.2024 15:18
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Havza ve Kavak'ta 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

Havza'da 5 bin 554 öğrenci ve 550 öğretmen ders başı yaptı.

Der zili öncesi tüm okullarda Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan 4 asker için saygı duruşunda bulunuldu.

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeni ile Kaymakam Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, 25 Mayıs İlkokulu'nda birinci sınıfları ziyaret etti ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Kaymakam Mustafa Ayvat tüm imkanları dahilinde eğitim kurumlarının yanlarında olduklarını belirterek; " İlçede geçen yıl yakaladığımız akademik ve sportif başarının devamı için elimizden geleni yapacağız. Burada en önemli görev öğretmenlerimize düşmekte. 2024-2025 eğitim öğretim yılının eğitim camiasına hayırlar ve başarılar getirmesini temenni ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Murat İkiz ide 2024-2025 eğitim öğretim yılında tüm eğitim camiasına başarılar diledi. Havza Belediyesinin temin ettiği sütler öğrencilere dağıtıldı.

Ziyarete, Havza OSB Müdürü Hasbi Altuntaş da katıldı.

Kavak

Kavak ilçesinde, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle tören düzenlendi.

Okul bahçesinde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programa geçildi.

Öğrenciler hazırladıkları dans gösterilerini sundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, açılışta yaptığı konuşmada, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen ve veliler için hayırlı olmasını diledi.

Törene, Kavak Kaymakamı Ebubekir Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Balcı, İlçe Jandarma Komutanı Ali Rıza Yıldız, Kavak İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Osman Abanoz ve MHP İlçe Başkanı Ali Hikmet Karaosmanoğlu katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Havza ve Kavak'ta 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Başladı - Son Dakika

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