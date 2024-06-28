Havza ve Vezirköprü Gençlik ve Spor Müdürlüğü Personeline İlk Yardım Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Havza ve Vezirköprü Gençlik ve Spor Müdürlüğü Personeline İlk Yardım Eğitimi Verildi

Havza ve Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeline, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde ilk yardım eğitimi verildi. İki gün süren eğitimde temel yaşam desteği, şok, kanamalar, yaralanmalar, yanıklar, zehirlenmeler gibi konular teorik ve uygulamalı olarak aktarıldı. Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, ilk yardımın hayat kurtaran bir uygulama olduğunu vurgulayarak, personelin önemli bilgiler edindiğini belirtti.

28.06.2024 16:01
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Havza ile Vezirköprü Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeli, ilk yardım eğitimi aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde ilk yardım uzmanı Mehmet Akif Çıplak tarafından Havza ile Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele eğitim verildi.

Havza Gençlik Merkezi'nde düzenlenen ve iki gün süren eğitimde ilk yardımda temel yaşam desteği, şok, kanamalar, yaralanmalar, yanıklar, zehirlenmeler, Heimlich manevrası, hayvan ısırma ve sokması gibi konularda teorik ve uygulamalı bilgi aktarıldı.

Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, ilk yardımın hayat kurtaran bir uygulama olduğunu vurgulayarak, "Bu nedenle toplumumuzun her kesiminin ilk yardım konusunda bilgili olması gerekir. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli olarak ilk yardım konusunda bilgili olmamız bizim için çok önemli. Verilen eğitimle personelimiz ve bizler ilk yardım konusunda önemli bilgiler edindik." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Havza ve Vezirköprü Gençlik ve Spor Müdürlüğü Personeline İlk Yardım Eğitimi Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Havza ve Vezirköprü Gençlik ve Spor Müdürlüğü Personeline İlk Yardım Eğitimi Verildi - Son Dakika
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