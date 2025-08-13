Hayat Hatay Projesi\'nde Kadın Kooperatifleri Artıyor

Hatay Valiliği tarafından 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından hayata geçirilen "Hayat Hatay Projesi" kapsamında kadın kooperatifleri üretime katkı sağlamayı sürdürüyor.

Vali Mustafa Masatlı, Belen ilçesindeki Hayat Hatay Lojistik Merkezini ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin başında 35 olan kooperatif sayısını verilen desteklerle 53'e çıkardıklarını söyledi.

Projeyle üreten kadınların başarı hikayelerine şahit olduklarını anlatan Masatlı, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak kadın kooperatiflerine pazar desteği sağlamaya da çalıştıklarını belirtti.

Vali Masatlı, yöresel ürünlerle ilgili de çalışma yaptıklarını ve bu kapsamda coğrafi işaret tescilli ürün sayısını 25'ten 53'e çıkardıklarını dile getirdi.

Kadın kooperatiflerinin çalışmalarıyla gurur duyduğunu vurgulayan Masatlı, herkesi proje kapsamındaki kooperatiflerinden alışveriş yapmaya davet etti.