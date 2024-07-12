Hayati İnanç, Balkan öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Hayati İnanç, Balkan öğrencilerle buluştu

Araştırmacı, yazar Hayati İnanç, Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından düzenlenen yaz kampına katılan Balkanlar'dan gelen öğrencilerle buluştu. İnanç, programda Balkanlar'dan gelen öğrencilerle bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

12.07.2024 14:13
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Araştırmacı, yazar Hayati İnanç, Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından düzenlenen yaz kampına katılan Balkanlar'dan gelen öğrencilerle buluştu.

Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Hayati İnanç'ın Kültüre Sohbetleri" programına 11 Balkan ülkesinden gelen öğrenciler ve rehber öğretmenleri katıldı.

İnanç, programda Balkanlar'dan gelen öğrencilerle bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Balkan ülkeleriyle Türkiye'nin yakın ilişkileri bulunduğunu belirten İnanç, öğrencilere verimli bir kamp dönemi geçirmelerini diledi.

Programın sonunda İnanç'a, Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nuri Kaplan, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve Edirne Müftüsü Hasan Başoğlu tarafından Selimiye Camisi'nin resmedildiği tablo hediye edildi.

Mesleki Eğitim Merkezleri İl Sınav Komisyonu Toplantısı

Edirne Mesleki Eğitim Merkezleri İl Sınav Komisyonu Toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı başkanlığında gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantıda gündem maddeleri görüşülerek sınavların yapılacağı yerler belirlendi.

Arpacı, Mesleki Eğitim Merkezlerinin tanıtılması, öğrenci ve velilerle birebir temas kurulması ve bilgilendirme çalışmaları yapılmasını istedi.

Kaynak: AA

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