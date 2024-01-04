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Hayatını kaybeden Filistinli kanser hastası Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Hayatını kaybeden Filistinli kanser hastası Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu tedaviden mahrum kalan kanser hastası Samira Ali Abdullah Al Manama, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Manama'nın cenazesi Hacı Bayramı Veli Camiinde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden Filistinli kanser hastası Ankara\'da son yolculuğuna uğurlandı
04.01.2024 - 23:42,
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Hayatını kaybeden Filistinli kanser hastası Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA - İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu tedaviden mahrum kalan kanser hastası Samira Ali Abdullah Al Manama, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Manama'nın cenazesi Hacı Bayramı Veli Camiinde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren başlattığı saldırılar artarak devam ediyor. Son üç ayda 65 bin ton patlayıcı kullanan İsrail'e sessiz kalan ülkelere rağmen, Türkiye Gazze'ye yönelik insani yardımlarını da hız kesmeden devam ettiriyor. Bu çerçevede yardımlar devam ederken hasta ve tedaviye ulaşamayan Filistinliler de uçaklarla Türkiye'ye getirildi.

Türkiye'ye getirilen Kanser hastası Samira Ali Abdullah Al Manama ise 64 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Manama'nın cenazesi ise Hacı Bayramı Veli Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye çok sayıda vatandaş katıldı.

Manama'nın cenazesi Karşıyaka Mezarlığına defnedilecek.

Kaynak: İHA
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İsrail, Manama, Gazze, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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