Hayatta İyilik Var Derneği, Gazze halkının ihtiyaçlarını karşılamak için Kahire'de lojistik destek merkezi oluşturdu - Son Dakika
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Hayatta İyilik Var Derneği, Gazze halkının ihtiyaçlarını karşılamak için Kahire'de lojistik destek merkezi oluşturdu

Hayatta İyilik Var Derneği, Gazze halkının ihtiyaçlarını karşılamak için Kahire\'de lojistik destek merkezi oluşturdu

Hayatta İyilik Var Derneği, Filistin'den Mısır'a getirilen Gazze halkının ihtiyaçlarını karşılamak için Kahire'de lojistik destek merkezi oluşturdu. Dernek, Filistinli ailelerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamaya başladı ve diğer ihtiyaçlarını da tespit edip ailelere ulaştırıyor.

27.08.2024 15:47
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Hayatta İyilik Var Derneği, Filistin'den Mısır'a getirilen Gazze halkının ihtiyaçlarını karşılamak için Kahire'de lojistik destek merkezi oluşturdu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Filistin'den Mısır'a getirilen halka destek olmak amacıyla yapılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Kahire'de lojistik destek merkezi kuran dernek, Filistinli ailelerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Filistinliler, 15 günde bir merkeze gelerek temel gıdalarını ve diğer ihtiyaçlarını tedarik edebiliyor.

Kahire'ye uzak lokasyonlarda oturan ailelerin merkeze geliş gidişleri dernek tarafından tahsis edilen servis aracıyla yapılıyor.

Merkezde, Filistinlerin başka ihtiyaçları da tespit edilip listelendikten sonra yapılan ziyaretlerde ailelere ulaştırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hayatta İyilik Var Derneği Başkanı Ufuk Tan Keleş, Gazzeli ailelerin evlerine yaptıkları rutin ziyaretlerin devam ettiğini, her aileyi belirli aralıklarla ziyaret ettiklerini ve ihtiyaçlarını tedarik etmeye çalıştıklarını aktardı.

Keleş, merkezi açarken, rutin ziyaretler gerçekleşene kadar oluşan zaman aralığında, ailelerin gıda konusunda sıkıntı çekmesini engellemeyi hedeflediklerini belirtti. ???????

Kaynak: AA

Filistin, Kahire, İyilik, Mısır, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayatta İyilik Var Derneği, Gazze halkının ihtiyaçlarını karşılamak için Kahire'de lojistik destek merkezi oluşturdu - Son Dakika

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