Selçuk Belediye Tiyatrosu "Haybeden Gerçeküstü Aşk" ile İzleyiciden Tam Not Aldı - Son Dakika
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Selçuk Belediye Tiyatrosu "Haybeden Gerçeküstü Aşk" ile İzleyiciden Tam Not Aldı

18.07.2026 09:59  Güncelleme: 10:44
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Selçuk Belediyesi Tiyatrosu, Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı 'Haybeden Gerçeküstü Aşk' adlı tek perdelik komedi oyununu Amfi Tiyatro'da izleyicilerle buluşturdu. Yönetmen Gülhan Ayhan ve oyuncular Erkan Aslan ile Gülhan Ayhan'ın performansları beğeni topladı.

(İZMİR) - Selçuk Belediyesi Tiyatrosu, Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı "Haybeden Gerçeküstü Aşk" oyununu Amfi Tiyatro'da sanatseverlerle buluşturdu. Tek perdelik oyun, başarılı oyunculuk performanslarıyla izleyicilerden alkış aldı.

Selçuk Belediyesi Tiyatrosu, Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı "Haybeden Gerçeküstü Aşk" adlı tek perdelik komedi oyununu Selçuk Belediyesi Amfi Tiyatro'da tiyatroseverlerle buluşturdu.

Yönetmenliğini Gülhan Ayhan'ın üstlendiği, günümüz kadın erkek ilişkilerini ele alan oyunda, Erkan Aslan ve Gülhan Ayhan sahne performanslarıyla izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Kültür ve sanatın toplumun her kesimine ulaşması için çalışmalarını sürdüren Selçuk Belediyesi, tiyatro aracılığıyla kentte sanatsal üretimi desteklemeye ve vatandaşları nitelikli kültür etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor.

"Haybeden Gerçeküstü Aşk" adlı tiyatro oyununun eskimeyen bir eser olduğunu belirten Yönetmen Gülhan Ayhan, "15 yıl önce aynı oyunu, yine aynı iki kafadar olarak sahnelemiştik. 'Bir daha olur mu?' dedik ve çalışmalara başladık. Provalarda en az seyirci kadar güldük, sahnede alkışlarla bir kez daha anladık ki bazı hikayelerin eskimeye niyeti yok. Alkışlarıyla bizi yalnız bırakmayan tüm seyircilerimize, sanata ve sanatçıya her zaman değer veren kıymetli Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel'e, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürümüz Altay Mocan'a, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve canım rol arkadaşım Erkan Aslan'a yürekten teşekkür ederim" dedi."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Selçuk Belediye Tiyatrosu 'Haybeden Gerçeküstü Aşk' ile İzleyiciden Tam Not Aldı - Son Dakika

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