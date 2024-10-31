Haydarpaşa ve Sirkeci Garı Projesi Açıklandı

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(İSTANBUL)- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, üçüncü çeyrek turizm verilerini duyurduğu toplantıda Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ilişkin de açıklamalarda bulundu. Ersoy, "Haydarpaşa ve Sirkeci'de tren olacak, kültür sanat merkezi olacak, millet bahçesi olacak. Asla AVM ve otel olmayacak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin turizm verilerini açıkladı. Son dönemde tartışmalara neden olan Haydarpaşa ve Sirkeci Garları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Nuri Ersoy, "Hem Haydarpaşa hem de Sirkeci'de tren olacak, kültür sanat merkezi olacak, millet bahçesi olacak. Ama burada Asla AVM ve otel olmayacak" açıklamasını yaptı. Ersoy, "Hedefimiz 2026 Ekim ayında Haydarpaşa ve Sirkeci'yi İstanbullulara hediye etmek" diyerek tarih de verdi.

"Boğazın birleştirici gücü Gar- Kültür Sanat projesi"

Haydarpaşa ve Sirkeci Gar ve alanlarında "Boğazın Birleştirici Gücü Gar-Kültür Sanat Projesi" yürüteceklerini duyuran Ersoy, "İlk etapta bir danışma kurulu oluşturduk. Bu kurul profesörlerden oluşuyor. Kimler var? Prof Dr. Luca Molinari, kendisi Venedik Bianeli'nin küratörüdür. Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, tescilli yapılar ve kültür varlıkları konusunda dünyada kabul görmüş çok önemli bir hocamız. Prof. Dr. Feridun Çılı, inşaat mühendisi. Han Tümertekin, yüksek mimar Ağa Han Mimarlık Ödülü sahibi, tescilli yapılar konusunda uzmanlaşmış önemli bir mimarımız. Beral Madra, arkeoloji ve küratör, özellikle Türkiye'nin Venedik Bienali'nde çok büyük katkıları olmuş ve çok değerli bir isim. ve Türkiye Tasarım Vakfı" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin turizm verileriyle ilgili "Yıl sonu ziyaretçi hedefimizi 61 milyon kişi olarak yukarı yönlü revize ettik" dedi.