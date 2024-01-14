Hayfa Limanı\'ndaki Patlama Teknik Sebeplerle Oluştu

İsrail medyası, Hayfa Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamanın sebebinin güvenlik değil, teknik sebeplerle oluştuğunu duyurdu.

Yedioth Ahronoth gazetesine göre, İsrail İtfaiye Kurumu, ham petrol rafinerilerinden birine yakın bir noktada yaşanan patlamanın basınç artışından kaynaklandığını açıkladı.

Haberde, patlamanın güvenlik sebebiyle değil, teknik nedenlerle meydana geldiği kaydedildi.

İsrail resmi televizyonu, bugün Hayfa Limanı'nda bir patlama meydana geldiğini ve bölgeden dumanların yükseldiğini duyurmuştu.

İsrail ve Filistin petrol piyasasına akaryakıt girişinin sağlandığı Hayfa Limanı'nından günlük yaklaşık 220 bin varil ham petrol girişi yapılıyor.

Özellikle Gazze savaşının devam ettiği bir süreçte, İsrail'de petrol rafinerileri gibi hassas ve stratejik noktalara herhangi bir saldırı olmasından büyük endişe duyuluyor.