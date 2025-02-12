Hayırsever, Borçlu Ailelerin Bebek Bezi Borcunu Kapatı - Son Dakika
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Hayırsever, Borçlu Ailelerin Bebek Bezi Borcunu Kapatı

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Bakkal, veresiye borçlarını ödeyemeyen aileler için taneyle bez satarken hayırsever tüm borçları kapattı.

12.02.2025 14:08
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HABER: Mehmet OFLAZ - KAMERA: Gurbetteli YALÇIN

(ANKARA) - Bebek bezini paketle alamayan aileler için taneyle bez satmaya başlayan bakkalın veresiye defterindeki tüm borç bir hayırsever tarafından kapatıldı. ANKA Haber Ajansı'nın Ankara'da bazı mahallelerde paketli ürünlerin tek tek satılmaya başladığını, bebek bezinin bile taneyle satıldığını gösteren haberini izleyen bir ANKA okuru, mahallelinin biriken borcunu tek seferde kapattı.

ANKA Haber Ajansı, bebek büyüten anne babaların temel ihtiyaçlarından bebek bezlerinin bile taneyle satılmaya başladığını haberleştirdi. Altındağ'ın İsmetpaşa Mahallesi bakkallarından Vasfiye Dağıstan, müşterilerinin alım gücü olmadığını, genellikle veresiye yazdırdıklarını anlattı ve bu nedenle bebek bezini taneyle, 7 buçuk liradan satmaya başladığını söyledi. 25 yıldır Ankara'da yaşayan Hataylı bakkal Vasfiye Dağıstan, "Bir adet bebek bezini 7 buçuk liraya satıyorum. Paket alabilen kimse yok. Bir paket bezi alıyorum, tekli veriyorum. Para varsa veriyorum, para yoksa yine veriyorum. Ne yapacağız? İnsanlara acıyorum veresiye yazıyorum. İnsanlar para yok diyor, veresiye yazıyorum" demişti.

Hayırsever: "Sen o yok halinle insanlara elini uzattın..."

11 Şubat Salı günü yayınlanan haber üzerine İstanbul'dan bir okur ANKA Haber Ajansı'na ulaştı ve veresiye defterindeki tüm borcu tek seferde kapatmak istediğini bildirdi. İsminin açıklanmasını istemeyen İstanbullu hayırsever ile bakkal Vasfiye Dağıstan'ı ANKA ekibi telefonda buluşturdu.

Hayırsever, Dağıstan'a "Sen yokluk içinde insanlara yardım ettin, Allah sana daha çok versin" dedi. Bakkal Dağıstan ve bu sırada alışverişe gelen borçlu bir mahalleli, hayırsevere teşekkür etti.

Veresiye defterindeki tüm borçları kapatan hayırsever vatandaş, bakkal Vasfiye Dağıstan'a "Seni haberde duyunca çok ağladım, üzüldüm. Sen yine insanlara yardımcı olmaya, geri çevirmemeye dikkat et ve özen göster. Rabbim sana daha iyi kapılar açacak. Allah senden razı olsun, bizim hayrımızı kabul etsin" diye konuştu.

Bakkal ve borcu ödenen mahalleli: "Teşekkür ederiz, Allah onun yolunu açık etsin"

Dağıstan, "Ben hayır yapana teşekkür ederim. Allah bin kere razı olsun, bol kazançları olsun" dedi.

Bu sırada bakkala gelen borçlu bir mahalleli, bir yakının da yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Hayırsever vatandaş, yardıma muhtaç olduğu söylenen kişi için de maddi yardımda bulundu. Kendi veresiye borcu da ödenen mahalle sakini, "Allah bin kere razı olsun, veresiye defterindeki borçlarımızı hayırsever bir ablamız kapattı. Yenidoğan'da yaşayan bir kardeşimize de yardımda bulundu. Allah onun yolunu açık etsin" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hayırsever, Borçlu Ailelerin Bebek Bezi Borcunu Kapatı - Son Dakika

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