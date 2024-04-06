Hayırseverler bir araya gelip 200 çocuğa bayram sevinci yaşatıyor
Şengül Geldi: "Yurtdışındaki dostlarımızla ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyoruz"
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan Şengül Geldi, yaklaşık 8 yıldır yurt dışındaki gurbetçilerle birlikte her bayramda ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve çocuklarına da bayramlık alarak bayram sevinci yaşatıyor.
Devrek ilçesine bağlı Müfettişler köyünde iki dönem muhtarlık yapan Şengül Geldi, yaklaşık 8 yıl önce ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için başlattığı sosyal sorumluluk projesini büyüttü. Yurt dışındaki gurbetçilerin yanı sıra Türkiye'deki hayırseverlerin de katkı sağladığı projede geçen yıl 150 çocuk bayram sevinci yaşadı.
Bu yıl Ramazan Bayramı öncesi 200 çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Geldi, hayata geçirdiği projesinde hayırseverlere aracılık yaptığını ifade etti. Projenin başkalarına da örnek olmasını isteyen Geldi şöyle dedi:
"8 yıldır bu programı yapıyoruz. Olandan olmayanı birleştirip onlara bayramlık ve gıda konusunda yardımcı oluyoruz. Bunu aşağı yukarı bir sosyal aktivite olarak kabul ettim. 7-8 yıldır muhtarken de yapıyorum. Bu sene çığ gibi büyüdük. Birden fazla aileye ulaşmaya çalıştık. Geçtiğimiz 130 aileye ulaşmıştık. Bu sene ihtiyaç sahibi daha çok aileye ulaşacağız. Gıda ve bayramlık olarak düşündük. Gurbetçi kardeşlerimizle organize olduk. Havuz sistemi kurduk. 80 kişiyiz. Bu grupta havuz sisteminde birleşerek ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına bayramlık, gıda yardımında bulunuyoruz. İnşallah Rabbim bu çorbada tuzu bulunanlardan razı olsun. Ben aracıyım, vekilim. Onların hayırlarını gerçek ihtiyaç sahiplerine götürmeye çalışıyorum. Şu an 200 çocuğu bulabiliriz. Bu sene çok büyük organize olduk. Türkiye'deki ihtiyaç sahibi ailelerimizi düşündükleri için de teşekkür ediyorum."
Hayata geçirdiği projeden büyük mutluluk duyduğunu anlatan Geldi, "Tabi herkese yetişmemiz mümkün değil. Ben küçük aile gruplarıyla başlamıştım. Çığ gibi büyüdük. Bizden esinlenerek çevremizdeki dostlarımız da organize olmaya başladı. İhtiyaç sahibi ailelere yardım etmek için statü veya unvan gerekmiyor. Her vatandaşın olanı haberdar edip olmayana götürmek aracı olmak çok güzel oluyor. Ben bundan büyük mutluluk duyuyorum. Çok büyük organize olduk bu sefer. Örnek alınmasını istiyorum. Çevremizdeki insanlar da yaptığımı yapabilir" ifadelerine yer verdi.
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