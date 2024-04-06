Hayırseverler bir araya gelip 200 çocuğa bayram sevinci yaşatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hayırseverler bir araya gelip 200 çocuğa bayram sevinci yaşatıyor

Geniş Video İzle

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan Şengül Geldi, yaklaşık 8 yıldır yurt dışındaki gurbetçilerle birlikte her bayramda ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve çocuklarına da bayramlık alarak bayram sevinci yaşatıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı öncesi 200 çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Geldi, hayata geçirdiği projesinde hayırseverlere aracılık yaptığını ifade etti.

06.04.2024 10:13  Güncelleme: 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hayırseverler bir araya gelip 200 çocuğa bayram sevinci yaşatıyor

Şengül Geldi: "Yurtdışındaki dostlarımızla ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyoruz"

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan Şengül Geldi, yaklaşık 8 yıldır yurt dışındaki gurbetçilerle birlikte her bayramda ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve çocuklarına da bayramlık alarak bayram sevinci yaşatıyor.

Devrek ilçesine bağlı Müfettişler köyünde iki dönem muhtarlık yapan Şengül Geldi, yaklaşık 8 yıl önce ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için başlattığı sosyal sorumluluk projesini büyüttü. Yurt dışındaki gurbetçilerin yanı sıra Türkiye'deki hayırseverlerin de katkı sağladığı projede geçen yıl 150 çocuk bayram sevinci yaşadı.

Bu yıl Ramazan Bayramı öncesi 200 çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Geldi, hayata geçirdiği projesinde hayırseverlere aracılık yaptığını ifade etti. Projenin başkalarına da örnek olmasını isteyen Geldi şöyle dedi:

"8 yıldır bu programı yapıyoruz. Olandan olmayanı birleştirip onlara bayramlık ve gıda konusunda yardımcı oluyoruz. Bunu aşağı yukarı bir sosyal aktivite olarak kabul ettim. 7-8 yıldır muhtarken de yapıyorum. Bu sene çığ gibi büyüdük. Birden fazla aileye ulaşmaya çalıştık. Geçtiğimiz 130 aileye ulaşmıştık. Bu sene ihtiyaç sahibi daha çok aileye ulaşacağız. Gıda ve bayramlık olarak düşündük. Gurbetçi kardeşlerimizle organize olduk. Havuz sistemi kurduk. 80 kişiyiz. Bu grupta havuz sisteminde birleşerek ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına bayramlık, gıda yardımında bulunuyoruz. İnşallah Rabbim bu çorbada tuzu bulunanlardan razı olsun. Ben aracıyım, vekilim. Onların hayırlarını gerçek ihtiyaç sahiplerine götürmeye çalışıyorum. Şu an 200 çocuğu bulabiliriz. Bu sene çok büyük organize olduk. Türkiye'deki ihtiyaç sahibi ailelerimizi düşündükleri için de teşekkür ediyorum."

Hayata geçirdiği projeden büyük mutluluk duyduğunu anlatan Geldi, "Tabi herkese yetişmemiz mümkün değil. Ben küçük aile gruplarıyla başlamıştım. Çığ gibi büyüdük. Bizden esinlenerek çevremizdeki dostlarımız da organize olmaya başladı. İhtiyaç sahibi ailelere yardım etmek için statü veya unvan gerekmiyor. Her vatandaşın olanı haberdar edip olmayana götürmek aracı olmak çok güzel oluyor. Ben bundan büyük mutluluk duyuyorum. Çok büyük organize olduk bu sefer. Örnek alınmasını istiyorum. Çevremizdeki insanlar da yaptığımı yapabilir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Zonguldak, Devrek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayırseverler bir araya gelip 200 çocuğa bayram sevinci yaşatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:56 Tuzla’da seçimi kaybeden Şadi Yazıcı’dan “Giderayak ihale yaptı“ iddialarına cevap Tuzla'da seçimi kaybeden Şadi Yazıcı'dan "Giderayak ihale yaptı" iddialarına cevap
09:07 Ne Özel ne de İmamoğlu faktörü Kılıçdaroğlu, seçimdeki başarıyı 3 nedene bağladı Ne Özel ne de İmamoğlu faktörü! Kılıçdaroğlu, seçimdeki başarıyı 3 nedene bağladı
08:44 Seçim yenilgisi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan talimat Son 10 gün neler olduğu araştırılacak Seçim yenilgisi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat! Son 10 gün neler olduğu araştırılacak
00:07 Kredi kartında aylık azami akdi faiz yüzde 4,25’e yükseltildi Kredi kartında aylık azami akdi faiz yüzde 4,25'e yükseltildi
22:24 DEM Milletvekili Zeynep Oduncu, teröristin cenazesini mezarı başına kadar taşıdı DEM Milletvekili Zeynep Oduncu, teröristin cenazesini mezarı başına kadar taşıdı
10:25 İBB Başkanı İmamoğlu’na tehdit: Dişe diş, kana kan Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz İBB Başkanı İmamoğlu'na tehdit: Dişe diş, kana kan! Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz
09:30 Önce katil sonra erkek çıkmıştı Dadı Meryem, 8 yaşındaki çocuğun cinayetini anlattı Önce katil sonra erkek çıkmıştı! Dadı Meryem, 8 yaşındaki çocuğun cinayetini anlattı
08:29 İstanbul’un kuzey kesimlerinde ve Boğaz genelinde sis etkili oldu İstanbul'un kuzey kesimlerinde ve Boğaz genelinde sis etkili oldu
08:26 Evlenip Miami’ye yerleşen şarkıcı Yeşim Erçetin, doğum koçu oldu Evlenip Miami'ye yerleşen şarkıcı Yeşim Erçetin, doğum koçu oldu
07:14 TRT 1’nin yeni dizisi Kül Masalı final yapıyor TRT 1'nin yeni dizisi Kül Masalı final yapıyor
01:18 Seçimde AK Parti’nin oy kaybının sorumlusu olarak hedef gösterilen Özlem Zengin’e KADEM sahip çıktı Seçimde AK Parti'nin oy kaybının sorumlusu olarak hedef gösterilen Özlem Zengin'e KADEM sahip çıktı
00:57 İYİ Parti lideri Akşener: Seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin hırsız olduklarını anladık İYİ Parti lideri Akşener: Seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin hırsız olduklarını anladık
00:00 Tunceli’de seçimleri kaybeden belediye başkanı, vali ve kaymakama tehditler savurdu Tunceli'de seçimleri kaybeden belediye başkanı, vali ve kaymakama tehditler savurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2024 10:40:05. #1.13#
SON DAKİKA: Hayırseverler bir araya gelip 200 çocuğa bayram sevinci yaşatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement