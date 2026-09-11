Hayrabolu'da kamyon devrildi sürücü yaralandı, anız yangını 250 dekar alanı küle çevirdi
Hayrabolu Dambaslar Mahallesi'nde Yusuf Akbudak'ın kullandığı kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralanarak Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlyas Mahallesi Orta Bağlar mevkisinde hasat edilmiş buğday tarlasında çıkan anız yangınında ise yaklaşık 250 dekar tarım arazisi zarar gördü.
Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Dambaslar Mahallesi'nde Yusuf Akbudak'ın kullandığı kamyon, yoldan çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Akbudak, sağlık ekiplerince Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anız yangınında 250 dekar alan zarar gördü
Hayrabolu ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 250 dekar tarım arazisi zarar gördü.
İlyas Mahallesi Orta Bağlar mevkisinde, hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 250 dekar alan zarar gördü
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