Hayrat İnsani Yardım Derneği, Gazze'ye Yardımlarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Hayrat İnsani Yardım Derneği, Gazze'ye Yardımlarına Devam Ediyor

Hayrat İnsani Yardım Derneği, Gazze\'ye Yardımlarına Devam Ediyor

Hayrat İnsani Yardım Derneği, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik yardımlarına devam ediyor. Dernek tarafından yapılan açıklamada, Gazze'deki sivillere yardım amacıyla yürütülen faaliyetlerin sürdürüldüğü ve 7 Ekim'den bu yana 800 tondan fazla insani yardım malzemesinin bölgedeki Filistinlilere ulaştırıldığı belirtildi. Ayrıca, dernek tarafından gönderilen yardımlar arasında kuru ve tüketilmeye hazır gıda, içme suyu, tıbbi cihaz, medikal malzeme, hijyen seti, uyku tulumu ve çadırlar bulunmaktadır. Dernek bünyesindeki 3 ambulansın da bölgede 140 gündür yaralılara hizmet verdiği vurgulanmıştır. Geçişlerin kolaylaştırılmasıyla bölgeye daha fazla insani yardım ve ihtiyaç malzemesi ulaştırılacağı da açıklamada belirtilmiştir.

27.02.2024 13:41  Güncelleme: 13:41
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Hayrat İnsani Yardım Derneği, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik yardımlarına devam ediyor.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki sivillere yardım amacıyla yürütülen faaliyetlerin sürdürüldüğü belirtildi.

AFAD koordinesinde, dernek tarafından bağışçıların destekleriyle 7 Ekim'den bu yana 800 tondan fazla insani yardım malzemesinin bölgedeki Filistinlilere ulaştırıldığı bildirilen açıklamada, Mersin'den gemilerle gönderilen yardımlar arasında, özellikle kuru ve tüketilmeye hazır gıda, içme suyu, tıbbi cihaz, medikal malzeme, anne ve bebekler için hijyen seti, uyku tulumu ve çadırların bulunduğu kaydedildi.

Kısıtlı imkanlarla çalışmaların sürdürüldüğüne işaret edilen açıklamada, bir yandan İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de okul, kamp gibi yerlere sığınan sivillere gıda dağıtıldığı diğer yandan da dernek bünyesindeki 3 ambulansın bölgede 140 gündür yaralılara hizmet verdiği vurgulandı.

Açıklamada, geçişlerin kolaylaştırılmasıyla bölgeye daha fazla insani yardım ve ihtiyaç malzemesi ulaştırılacağı belirtildi.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayrat İnsani Yardım Derneği, Gazze'ye Yardımlarına Devam Ediyor - Son Dakika

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