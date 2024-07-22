Hayvan Hakları Savunucuları Yasaya Karşı Eylem Yaptı

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Haber: Hakan KAYA-Kamera: Umut GÖKBULUT

(İSTANBUL) - Hayvan hakları savunucuları, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Meclis'te görüşüldüğü sıralarda yasaya karşı Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda eylem yaptı. Ortak açıklamada "Biz bu yasanın karşısındayız. Bu yasayı reddediyoruz. Bütün hükümlerini reddediyoruz. Ne ötanazi diyerek, ne uyutma diyerek üstünü örtebilirsiniz. Biliyoruz, hayvanları katletmek istiyorsunuz" denildi.

Yaşam İçin Yasa inisiyatifi ve Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi, ilk 3 maddesi kabul edilen sokak hayvanlarıyla ilgili Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin diğer maddelerinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldüğü sıralarda Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda toplanarak eylem yaptı. "Toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin" yazılı pankart açan hayvanseverler yasanın bir an önce geri çekilmesini istedi.

"Mecliste ne bilim insanları ne hayvan savunucuları var"

Yapılan ortak basın açıklamasında katliam yasasına karşı iki aydır mücadele halinde olduklarını belirten hayvanseverler, "Arkadaşlarımız bugün Kuğulu Park'ta Ankara'da direnmeye devam ediyorlar. Ama meclisin içinde ne bilim insanları var, ne hayvan savunucuları var. Sadece bu katliam yasasının lobisini yapmak isteyenler var" dedi.

"Bu yasayı reddediyoruz"

Mücadeleye sonuna kadar devam edeceklerini belirten hayvanseverler şöyle konuştu:

"Bu yasa teklifine ilişkin komisyon görüşmelerini, bu görüşmeleri komisyon toplantısı içerisinden canlı yayınla sosyal medya mecralarından yayımlayan vekillerin yayınlarını takip ederek, orada olan arkadaşlarımızdan bilgiler alarak anbean takip edeceğiz. Biz bu yasanın karşısındayız. Bu yasayı reddediyoruz. Bütün hükümlerini reddediyoruz. Ne ötanazi diyerek, ne uyutma diyerek üstünü örtebilirsiniz. Biliyoruz, hayvanları katletmek istiyorsunuz. Bunun karşısındayız. Hayvanları öldürmeyeceğiz sadece barınaklara toplayacağız derseniz eğer bir sonraki aşamada buna da karşıyız. Çünkü biz biliyoruz ki hayvanları toplamanız demek, bizim onları takip edemememiz demek. Sizin topladığınız hayvanların hepsinin de öleceğini, sefalet içerisinde öleceğini çok iyi biliyoruz.

"Hayvanlarımızı ölüm kamplarına göndermeyeceğiz"

Bu aslında köpek düşmanı, kedi düşmanı, sokakta yaşayan hayvanların düşmanı gibi gözüken, ama aslında kılıfı bu olan, yasada nasıl büyük bir rant dönmesi planlandığını da çok iyi biliyoruz. Teklife baktığımız zaman bu doğal yaşam alanı diye güzel dedikleri, barınak diye güzelledikleri ölüm kamplarının açılması için kişilere, kuruluşlara teşvikler, mali destekler sağlanması öngörülüyor. Ayrıca toplama yapmayan ya da hayvanları öldürmeyen belediyelere iki yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Fakat yine toplama yapmak için valilere yine bir sorumluluk verilmişken kendilerine herhangi bir yaptırım uygulanmıyor. Bunun da ne kadar ideolojik, siyasi bir tercih olduğu çok net ortadadır. Herkes bunun farkında, bunu bilmiyoruz zannetmesinler. Biz burada sadece hayvan düşmanlarıyla bunu yapmadığınızı biliyoruz. Ama hayvan düşmanı olduğunuzu da biliyoruz. Dolayısıyla biz bu yasa teklifi meclisten, komisyondan öncelikle, sonra genel kuruldan reddedilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Eğer ki geçerse her ikisinden de tek tek mahallelerimizde örgütlenip bütün hayvanlarımızı kucaklayıp o barınaklara, o ölüm kamplarına göndermenizi de engelleyeceğiz. Mücadelemiz sona ermeyecek."