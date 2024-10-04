Hayvanat Bahçesi Ücretsiz Ziyarete Açıldı - Son Dakika
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Hayvanat Bahçesi Ücretsiz Ziyarete Açıldı

Kayseri'de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde hayvanat bahçesi ücretsiz gezilebiliyor.

04.10.2024 13:57
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ücretsiz gezilebiliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan ve 153 türde yaklaşık 1600 hayvanı misafir eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, ziyaretçi akınına uğruyor.

Hayvanat bahçesini ziyaret eden ve birçok türden hayvanı ilk defa yakından görme fırsatı bulan vatandaşlar, Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla ücretsiz ziyaret uygulamasından dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Gerekli aşı uygulamaları ve hayvan sağlıkları ile ilgili koruyucu uygulamaların veteriner hekimler tarafından yapıldığı Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin ücretsiz olarak ziyarete açılması özellikle çocukları mutlu etti.

Öğrencileriyle hayvanat bahçesini gezen anasınıfı öğretmeni Tuğba Arslantaş, çocukların hayvanları birebir görmeleri ve onlar hakkında daha detaylı bilgi almaları için gezi düzenlediklerini belirtti.

Arslantaş, çocukların kuşlar ve kediler için evler yaptıklarını, bunları uygun yerlere bırakacaklarını, ayrıca yemlikler yapacaklarını onları da uygun yerlere asacaklarını kaydetti.

Anaokulu öğretmeni Merve Çabuk da çocuklarla 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde hayvanat bahçesi gezisi düzenlediklerini, çocukların hayvanları yakından gördükleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hayvanat Bahçesi Ücretsiz Ziyarete Açıldı - Son Dakika

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