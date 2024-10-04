Hayvanlar İçin Yürüdüler

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Sinop'ta ilkokul öğrencileri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolasıyla yürüyüş düzenledi.

Cumhuriyet İlkokulu tarafından gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, Sakarya Caddesi üzerinden Valilik binası önüne kadar yürüdü.

Hayvanlara karşı duyarlılığın artırılması ve hayvan hakları konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen yürüyüş boyunca öğrenciler tarafından sahipsiz hayvanlara mama verildi.

Sınıf öğretmeni Songül Sezgin Özdemir, gazetecilere, Dünya Hayvan Haklarına Koruma Günü dolasıyla hayvanlarla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Hayvanları korumanın her bireyin görevi olduğunu vurgulayan Özdemir, şöyle konuştu:

"4 Ekim sadece gözümüzün gördüğü hayvanları değil, yeryüzünde yaşayan tüm canlıların yaşama hakkına sahip olduğunun hatırlatıldığı bir gündür. Biliyoruz ki hayvanlar potansiyel tehlike değil, aksine ekosistemin koruyucularıdır. Bu nedenle sevgi, insanlığın gereğidir. Hayvanları sevelim, koruyalım ve her zaman onlara sahip çıkalım. Minik öğrencilerimizle çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekerek hayvanlar konusunda farkındalık oluşturduk."