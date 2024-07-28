(ANKARA) - TBMM Genel Kurulu'nda sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülürken, yaşam hakkı savunucuları Ankara Anıtpark'ta eylemlerini sürdürüyor.
Farklı illerden gelen hayvanseverlerin, Ankara Anıtpark'taki eylemi devam ediyor. Eylemciler TBMM Genel Kurulu'nda sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerini telefonlarından TBMM TV'yi izleyerek takip ediyor. Belli aralıklarla ıslıklar çalan hayvanseverler, "yasayı geri çek" sloganı atıyor.
Son Dakika › Güncel › Hayvanseverler Ankara Anıtpark'ta sokak hayvanları için eylem yapıyor - Son Dakika
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