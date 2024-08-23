Arnavutköy Belediyesi'nin Köpek Toplaması Protesto Edildi - Son Dakika
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Arnavutköy Belediyesi'nin Köpek Toplaması Protesto Edildi

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Arnavutköy Belediyesi'nin köpek toplamasını protesto eden hayvanseverler, sokak köpeklerinin alınmasına tepki gösterdi. Hayvan Hakları İzleme Komitesi Koordinatörü Fatma Biltekin, belediyenin usulsüzce topladığı ve nereye götürdüğü belli olmayan köpekler için eleştirilerde bulundu. Arnavutköy Belediyesi'nin katliam yasasına bile aykırı hareket ettiği belirtilerek, belediyenin hayvanların akıbeti konusunda net bir bilgi vermediği ifade edildi.

23.08.2024 18:13  Güncelleme: 18:30
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Haber: EDDA SÖNMEZ - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - Hayvanseverler, Arnavutköy Belediyesi'nin köpek toplamasını belediye önünde protesto etti. Hayvan Hakları İzleme Komitesi Koordinatörü Fatma Biltekin, "Arnavutköy Belediyesi'nin usulsüzce topladığı ve nereye götürdüğü belli olmayan sokakta yaşayan köpekler için buradayız. İşkence ile aldığınız bu hayvanlar nerede? Arnavutköy  Belediyesi'ne hatırlatıyoruz, bu katliam yasasına göre bile yaptığınız suç" dedi.

Arnavutköy Belediyesi önünde bir araya gelen yaşam hakkı savunucusu hayvanseverler, sokak köpeklerinin alınmasına tepki gösterdi. Hayvanseverler "kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat, sokaktayim yanındayım, barınaklariniz kan kokuyor" sloganları attı. Hayvan Hakları İzleme Komitesi Koordinatörü Fatma Biltekin grup adına basın açıklamasını okudu. Biltekin şunları söyledi:

"Siz bizim aklımız ile dalga mı geçiyorsunuz? İşkence ile aldığınız bu hayvanlar nerede?"

"Bugün Arnavutköy Belediyesi'nin usulsüzce topladığı ve nereye götürdüğü belli olmayan sokakta yaşayan köpekler için buradayız. Arnavutköy Belediyesi, katliam yasası henüz meclisten geçmeden, bakımevi olmamasına rağmen köpekleri toplamaya başladı. Belediye köpeklerin akıbeti konusunda net bir bilgi vermiyor. Medyaya yansıyan pek çok toplama görüntüsü olmasına rağmen bir bilgi edinme başvurusuna 'bakımevimiz olmadığı için toplama yapmıyoruz' cevabını verirken başka bir bilgi edinme başvurusuna 'yeni kanuna göre toplama yapıyoruz' cevabını verebiliyor. Telefon ile belediyeyi arayarak bilgi almak isteyen vatandaşlara köpeklerin İBB'ye ait bakımevlerini götürüldüğü söyleniyor ancak İBB bu hayvanların kendisine getirilmediğini belirtiyor. Siz bizim aklımız ile dalga mı geçiyorsunuz? İşkence ile aldığınız bu hayvanlar nerede? Vatandaşlara birbirinden farklı cevaplar verilirken, belediye hayvanların nerede olduğunu açıklayamıyorken, Arnavutköy ormanlarında poşetler içinde ölü köpek bedenleri bulunuyor.

"Arnavutköy Belediyesine soruyoruz: Yıllardır yasadan doğan görevlerinizi neden yerine getirmediniz?"

2004 yılında çıkan Hayvanları Koruma Kanunu belediyelere sokakta yaşayan hayvanları kısırlaştırıp, tedavi edip, aldıkları yere bırakma sorumluluğunu veriyordu. 2021 yılında Hayvanları Koruma Kanunu'nda bazı değişiklikler yapıldı ve nüfusu 75 bini aşan belediyelere 2022 yılı sonuna kadar bakımevi kurma zorunluluğu getirildi. Arnavutköy Belediyesi web sitesine göre ilçenin nüfusu 336 bin 62 ancak hala bir bakımevi yok. Arnavutköy belediyesine soruyoruz: yıllardır yasadan doğan görevlerinizi neden yerine getirmediniz? Neden kısırlaştırma yapmadınız? 20 yıldır neden bakımevi inşa etmeniz?

"Bu katliam yasası çıkmadan önce de belediyeler hayvanları öldürüyor, çöplüklere atıyordu"

Bizler yıllardır bakımlarında birinci sorumlu olan belediyelerden hayvanları korumaya çalışıyoruz. Bu katliam yasası çıkmadan önce de belediyeler hayvanları öldürüyor, dağ başlarına, otoyollara, çöplüklere atıyordu. Şimdi yasaları arkalarına alarak hayvanları rahatça yok etmek istiyorlar. Yaşatmak için kanuna uymayan belediyeler konu öldürmeye gelince kanun savunucusu oldu, sokakta köpek avına çıktı. Yıllardır iktidar eliyle hayvanlara yönelik işlenen suçlara sesini çıkarmayan medya yalan haberler ile bu avı büyütmenin, ülkenin her yerine yaymanın peşinde. Ancak Arnavutköy  Belediyesi'ne hatırlatıyoruz, bu katliam yasasına göre bile yaptığınız suç. Yasa bakımevin yokken hayvanları oldukları yerden al ve topluca yok et demiyor. Bakımevin yoksa 2028 sonuna kadar bakımevi inşaa et diyor. Yasa, 'sahipsiz hayvanları toplamak, rehabilite etmek veya sahiplendirilinceye kadar bakmak için sarf etmeyen ya da bu kaynağı başka amaçlar için sarf eden belediye başkanı ve belediye yetkililerine altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.' diyor. Siz katliam yasasına göre bile suç işliyorsunuz.

"Mevcut kanuna göre hayvana işkence hala suç"

Sosyal medyaya yansıyan belediyenin hayvan toplama videolarında ise hayvanların boğma tasma ile ağızlarından kan gelerek toplandığı görülüyor. Bu işkencedir. Hatırlatıyoruz ki mevcut kanuna göre hayvana işkence hala suç. Belediyenizin toplama ekipleri açık açık suç işliyor. Mahallede kimseye  zararı olmayan, mahallenin köpeği jo'nun henüz yasa mecliste görüşülürken yerlerde sürüklenerek götürüldüğü görüntüleri hiçbirimiz unutmadık. Jo tepkiler sonucunda geri getirildi ama aldığınız onlarca hayvan hala kayıp ve büyük ihtimalle sizin tarafınızdan yok edildiler.

" Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan hayvan katliamlarının ve bu katliamların sorumlularının unutulmasına izin vermeyeceğiz"

Sosyal medya üzerinden yalan haber yayarak hayvanların katledilmesi çağrısı yapan trollerin baskısı ile çıkan bu yasayı kabul etmiyoruz. Onlar azınlık, biz ise milyonlarız. Sokakların hayvanlar yüzünden güvenli olmadığını söyleyenlere hayvanları öldüren, toplu mezarlara gömen, işkence eden insanlarla aynı sokaklarda olmanın daha tehlikeli olduğunu hatırlatıyoruz. Bizler yıllardır kendi emekleri ile  sokağındaki hayvanı yaşatanlar olarak bu hayvanları sizin insafınıza bırakmayacağız, onları sizden korumak için elimizden geleni yapacağız. Bu süreçte pek çok kayıp vereceğimizi biliyoruz ancak kurtarabildiğimiz kadar hayvanı kurtarıp bu soykırımı belgeleyeceğiz. Niğde'de, Altındağ'da, Kütahya'da, Arnavutköy'de… Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan hayvan katliamlarının ve bu katliamların sorumlularının unutulmasına izin vermeyeceğiz."

Arnavutköy Belediyesi\'nin Köpek Toplaması Protesto Edildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Arnavutköy Belediyesi'nin Köpek Toplaması Protesto Edildi - Son Dakika

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