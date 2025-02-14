Hazar Denizi İçin Acil Çözüm Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hazar Denizi İçin Acil Çözüm Toplantısı

Hazar Denizi İçin Acil Çözüm Toplantısı

Kazakhstan'da Hazar Denizi'nin çekilmesi ve ekolojik durumu üzerine uluslararası toplantı yapıldı.

14.02.2025 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan'da Hazar Denizi'nin çekilmesine ve ekolojik durumuna dikkati çekmek amacıyla "Save The Caspian Sea" konulu yuvarlak masa toplantısı yapıldı.

"Save The Caspian Sea" Çevre Hareketi tarafından başkent Astana'da düzenlenen toplantıya yerli ve yabancı uzmanlar, milletvekilleri, kamu ve sivil toplum kuruluşların yetkilileri, uluslararası kuruluşların temsilcileri ile basın mensupları katıldı.

Toplantıda, Hazar Denizi'nin güncel ekolojik durumu, deniz suyunun çekilmesinin nedenleri ve gelecek tahminler, sadece Hazar Denizi'ne ait olan Hazar fokunun popülasyonunun azalması, petrol üretiminin denizin ekosistemine etkisi, sorunların çözümünde uluslararası işbirliğinin önemi gibi konularda sunumlar yapıldı.

"Save The Caspian Sea" Çevre Hareketi Kurucusu Vadim Ni, toplantıda yaptığı konuşmada, Hazar Denizi çevre krizinin küresel ve bölgesel güvenliği ilgilendiren konu olduğuna işaret etti.

Ni, denizin çekilmesi, kirlenmesi, biyoçeşitliliğini kaybetmesi gibi kilit sorunlarla karşı karşıya olduklarını belirterek " Aral Gölü'nü göz göre göre kaybettik. Bugün elimizde Hazar Denizi'nin gözlerimizin önünde yok olmasını izlemek ya da onu kurtarmak için güçlerimizi birleştirmek gibi iki seçenek var." dedi.

Halihazırda Hazar foku popülasyonunun 1 milyondan 70 bine kadar düştüğünü, mersin balığının ise yüzde 90 yok olduğunu, Hazar Denizi'nde konaklayan 15 milyondan fazla göçmen kuşun alışık rotalarını kaybetme tehlikesi yaşadığını aktaran Ni, "Tüm bu sorunların ortak bir nedeni var; duyarsızlığımız, endüstriyel sömürü ve kontrolsüz kirlilik. Sadece geçen yıl Hazar Denizi'ne 100 bin tondan fazla petrol ürünü döküldü. Bir ton petrol 10 kilometrekarelik su yüzeyini kaplıyor. Böylece Hazar, ölü denize dönüşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kazakistan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre Politikası Dairesi Müdür Vekili Natalya Dauletyarova, Hazar Denizi'nin ülke ekonomisi için önemini vurguladı.

Son yıllarda denizde su seviyesinin düşmeye devam ettiğini kaydeden Dauletyarova, "2024 yılında Hazar Denizi'nin Kazakistan kayısında su seviyesi 26 santimetreye kadar düştü." ifadesini kullandı.

Dauletyarova, Hazar Denizi'nin çekilmesinin en büyük nedeninin iklim değişikliği olduğunu ve nehirlerden denize gelen su miktarının da azaldığını belirterek "Hazar Denizi'ni yaklaşık 130 nehir besliyor. Önemli kaynak Volga Nehri'dir." dedi.

Hazar'da suyun çekilmesinin büyük krize yol açacağına işaret eden Dauletyarova, hükümet olarak Hazar Denizi'nin bilimsel araştırılması için bir enstitü kurulmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Hazar Denizi, Kazakistan, Ekonomi, Güncel, astana, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hazar Denizi İçin Acil Çözüm Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:53 Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı
15:56 Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu
15:20 Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
14:17 Bankada para ve altını olanlar dikkat Tüm varlığınız sıfırlanabilir Bankada para ve altını olanlar dikkat! Tüm varlığınız sıfırlanabilir
00:18 İsrail ateşkese rağmen Lübnan’a saldırdı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırdı
23:55 Cevdet Yılmaz’dan TÜSİAD’ın eleştirilerine sert tepki Cevdet Yılmaz'dan TÜSİAD'ın eleştirilerine sert tepki
23:49 Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF’den Konyaspor’a tarihi ceza Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF'den Konyaspor'a tarihi ceza
23:33 İstanbul’da CHP’li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama
23:28 Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar Başarır’ın anlattığı hikaye gündem oldu Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar! Başarır'ın anlattığı hikaye gündem oldu
23:20 Mourinho’dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem Mourinho'dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem
23:17 Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi
23:07 Okan Buruk’tan maç öncesi sitem dolu sözler: Florya’dan her şey çıkıyor maalesef Okan Buruk'tan maç öncesi sitem dolu sözler: Florya'dan her şey çıkıyor maalesef
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 17:14:32. #1.12#
SON DAKİKA: Hazar Denizi İçin Acil Çözüm Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.