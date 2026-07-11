Hazar Gölü'nde Temizlik Çalışması - Son Dakika
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Hazar Gölü'nde Temizlik Çalışması

Hazar Gölü\'nde Temizlik Çalışması
11.07.2026 12:17
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Elazığ Valiliği, Hazar Gölü kıyısında çevre bilinci için temizlik çalışmaları düzenliyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü kıyısında temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Elazığ Valiliği koordinasyonunda çevre bilincinin artırılması amacıyla göl kıyısında başlatılan temizlik çalışması sürüyor.

Bu kapsamda gölün sahil şeridinde yürütülen temizlik çalışmasına katılan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ve il protokolü, plastik, cam şişe, naylon, sigara izmariti, kağıt ve piknik atıkları topladı.

Vali Hatipoğlu, gazetecilere, Hazar Gölü'nün korunmasına yönelik kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Hazar Gölü'nün kentin en önemli doğal değerlerinden biri olduğunu belirten Hatipoğlu, "Burada uzun süredir kapsamlı temizlik çalışmaları yürütüyoruz. En büyük hedefimiz vatandaşlarımızda çevre temizliği bilincini daha da güçlendirmek. Hazar Gölü, ilimizin en önemli doğal zenginliklerindendir ve adeta bir dünya harikasıdır. Bu güzelliği korumak için büyük bir kararlılıkla çalışıyoruz." dedi.

Gölün korunmasına yönelik altyapı çalışmalarının da sürdüğünü dile getiren Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Bölgede hizmet veren iki arıtma tesisiyle gölün korunmasına katkı sağlıyoruz. Mahalli İdareler Birliği aracılığıyla Sivrice ilçe merkezinde deprem sonrası kalan kanalizasyon çalışmalarını da tamamlıyoruz. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığınca ilimize hibe edilen göl temizleme aracıyla düzenli olarak temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhuriyet Başsavcılığımızın desteğiyle denetimli serbestlik kapsamındaki 40 yükümlü, İl Özel İdaremizden 80'in üzerinde personel ve tüm çöp toplama araçlarımızla sahadayız. Kurumlarımızın yöneticileriyle birlikte bu anlamlı kampanyaya hem gönülden hem de fiilen katıldık. Çalışmalar sırasında çevrenin temizliğini görmek bizleri mutlu ediyor. Vatandaşlarımızda çevre bilincinin yerleşmesi bizim için büyük önem taşıyor."

Hatipoğlu, vatandaşlara doğayı korumaları ve çevreyi temiz tutmaları çağrısında bulundu.

Etkinliğe, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cemil Yatkın, Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, Denetimli Serbestlik İl Müdürü İrem Pirinççi ile kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hazar Gölü'nde Temizlik Çalışması - Son Dakika

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