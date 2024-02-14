Güncel

Hazarbaba Dağı'nda göl manzarası eşliğinde yamaç paraşütü keyfi

ELAZIĞ - Elazığ'da bulunan 2 bin 347 rakımlı Hazarbaba Dağı'nda pilotlar, paraşütle yamaç uçuşu yaparak heyecanlı ve renkli görüntüler oluşturdu.

Sivrice ilçesinde 4 mevsim farklı spor dallarından aktiviteler gerçekleştiriliyor. İlçede bulunan ve Doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölüne yazın tatilciler yoğun ilgi gösteriyor. Aynı zamanda göl ile eşsiz manzaraya sahip olan 2 bin 347 rakımlı Hazarbaba Dağı zirvesinde kışın kayak yapılırken, bugünlerde ise yamaç paraşütçülerini ağırlıyor. Bu çerçevede Sportif Havacılık Kulübü tarafından Hazarbaba Dağı'nda yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi. Elazığ başta olmak üzere çevre illerden pilotlar Sivrice ilçesine geldi. Pilotlar, Hazarbaba Dağı'nın zirvesine çıkarak göl istikametine doğru uçuşlarını gerçekleştirerek eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Ortaya renkli görüntüler çıktı.

"Bölgemiz yamaç paraşütünde potansiyele sahip"

Hazarbaba Dağı'nda güzel bir etkinlik olduğunu aktaran Elazığ Sportif Havacılık Kulübü Antrenörü Kenan Şaksu, "Manzara çok güzel atmosfer çok iyi. Tüm Elazığ'ı buraya bekliyoruz. Biz de burada bulunan vatandaşlarımıza paraşüt gösterilerimizle renk kattığımızı düşünüyoruz. Umarım hemşerilerimize örnek olmuş oluruz. Buraya yaz aylarında bölgeden, Diyarbakır, Erzincan, Tunceli, Malatya ve Adıyaman başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu illerinden çok gelen oluyor. Çünkü bölgemiz yamaç paraşütü ve havacılık konusunda çok ileri düzeyde potansiyele sahip. Biz de burada yapılanları tüm Türkiye'ye duyurmak istiyoruz" dedi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Hazarbaba Kayak tesisinde farklı etkinliklerin olduğunu belirten Elazığ Sportif Havacılık Kulübünden Fatih Aydoğan, "8 yıldır uçuyorum. Bugün de güzel bir ortamda uçtuk. Heyecanlı bir gösteri oldu. Yeni uçan arkadaşlarımız da var. Hava güzel atmosfer güzel. Arkadaşlarımız bugün güvenli bir şekilde uçuşlarını gerçekleştirdiler. Manzara çok güzel. Kar yağmamasından dolayı kayak yapılmaması bizleri biraz üzdü. Göl manzaralı kayak tesisimiz gerçekten doğaseverler için bulunmaz bir nimet. Biz kulüp olarak çok yerde uçtuk fakat genelde burada uçmayı tercih ediyoruz. Çünkü Sivrice gerçekten çok güzel. Gölü'yle, doğasıyla ve dağıyla tam adrenalin tutkunları için bulunmaz bir yer. Herkesi buraya bekliyoruz" diye konuştu.