Hazine, Alkollü İçecek Sektöründe Denetim Yapıyor - Son Dakika
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Hazine, Alkollü İçecek Sektöründe Denetim Yapıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, alkollü içecek firmalarına yönelik 22 ilde eş zamanlı envanter sayımı başlattı.

17.11.2024 12:47
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, tütünün ardından şimdi de alkollü içecek sektöründe faaliyet gösteren firmaların 22 ildeki 100 adresinde eş zamanlı fiili envanter sayımı yapıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık ekipleri, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatıyla sektörlerdeki kayıt dışılığa yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bakanlık, tütün ve tütün mamulleri sektörünün ardından gözünü alkollü içecek imalatı yapan firmalara çevirdi.

Ekipler, yaz aylarında sigara ve makaron üreticisi 23 firmanın 8 ilde bulunan 26 adresinde eş zamanlı fiili sayım yapmıştı.

Vergi Denetim Kuruluna bağlı yaklaşık 200 vergi müfettişi ile Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı gelir uzmanlarından oluşan ekipler, şimdi de alkollü içecek imalatı yapan firmaların 22 ildeki 100 adresinde eş zamanlı fiili envanter çalışması başlattı.

Tütün ve alkollü içecek sektöründe fiili envanter çalışmasıyla bu yıl stokları sayılan şirketler çoğunlukla büyük mükelleflerden oluştu. Bu şirketlerin ciro toplamının yaklaşık 100 milyar lira hacme sahip olduğu belirlendi.

Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı verilerinden faydalanıldı

Denetimlerde, sektördeki kayıt dışı alım ve satım yapılması, kaçak içki üretimi ve envanter değerleme işlemlerinin mevzuata uygun gerçekleştirilmemesi gibi sebeplerle ÖTV, gelir ve kurumlar vergisi, KDV ile diğer vergiler yönünden oluşan muhtemel vergi kayıp ve kaçağının varlığı araştırılıyor.

Çalışmalar sırasında Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığından alınan verilerden de yararlanıldı. Sayım yapılan riskli mükelleflerin belirlenmesinde bu veriler de dikkate alındı.

"Saha çalışmaları sürüyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, kayıt dışılığın önlenmesine yönelik yürütülen mücadele kapsamında saha çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Vergide adalet ve verimlilik ilkemiz çerçevesinde kayıt dışı faaliyet gösteren mükelleflere ilişkin saha denetimlerimiz derinleşiyor. Fiili envanter sayımı sonucunda haklarında tespit yapılan mükellefler vergi incelemesine alınacak. Tüm sektörlere yönelik inceleme ve saha denetimlerini plan dahilinde sürdürerek denetimsiz hiçbir alan bırakmıyoruz."

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hazine, Alkollü İçecek Sektöründe Denetim Yapıyor - Son Dakika

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