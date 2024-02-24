Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Konya'da Ziyaretler Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Konya'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Konya\'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Konya'da Valilik, AK Parti İl Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesine ziyaretler gerçekleştirdi. Şimşek, Konya'da Vali Vahdettin Özkan'ı ziyaret ettikten sonra AK Parti İl Başkanlığına geçti. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret eden Şimşek, Konya İş Dünyası Buluşması'na katıldı.

24.02.2024 19:03  Güncelleme: 19:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Konya'da Valilik, AK Parti İl Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesine ziyaretler gerçekleştirdi.

Şimşek, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Konya'da Vali Vahdettin Özkan'ı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı binasında ziyaret etti.

Burada kentle ilgili bilgi alan Şimşek, daha sonra AK Parti Konya İl Başkanlığına geçti.

Şimşek, basın kapalı gerçekleşen programda, partililerle görüştü.

Daha sonra Taşbina'da Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret eden Şimşek, belediye faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Konya Ticaret Odası Konferans Salonu'nda Konya İş Dünyası Buluşması'na da katılan Şimşek'e ziyaretlerinde, AK Parti Konya milletvekilleri Selman Özboyacı, Mustafa Hakan Özer, Latif Selvi ile AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan, merkez ilçe belediye başkanları eşlik etti.

Kaynak: AA

Uğur İbrahim Altay, Vahdettin Özkan, Mehmet Şimşek, AK Parti, Konya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Konya'da Ziyaretler Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 19:40:28. #1.13#
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Konya'da Ziyaretler Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement