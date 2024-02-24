Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Konya\'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Konya'da Valilik, AK Parti İl Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesine ziyaretler gerçekleştirdi.
Şimşek, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Konya'da Vali Vahdettin Özkan'ı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı binasında ziyaret etti.
Burada kentle ilgili bilgi alan Şimşek, daha sonra AK Parti Konya İl Başkanlığına geçti.
Şimşek, basın kapalı gerçekleşen programda, partililerle görüştü.
Daha sonra Taşbina'da Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret eden Şimşek, belediye faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Konya Ticaret Odası Konferans Salonu'nda Konya İş Dünyası Buluşması'na da katılan Şimşek'e ziyaretlerinde, AK Parti Konya milletvekilleri Selman Özboyacı, Mustafa Hakan Özer, Latif Selvi ile AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan, merkez ilçe belediye başkanları eşlik etti.
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