Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Ali Koç'u ziyaret etti - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Ali Koç'u ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti. Şahin, Koç'a Lefter Küçükandonyadis anısına basılan hatıra parasından birini hediye etti. Koç ise Şahin'e Fenerbahçe forması hediye etti.

17.08.2024 00:47
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Abdullah Yasir Şahin'in Ali Koç'a Lefter Küçükandonyadis anısına Darphane Genel Müdürlüğü tarafından basılan ve 925 gram gümüşten üretilen renkli 3 bin adet hatıra parasından 1907'ncisini verdi.

Ali Koç ise Abdullah Yasir Şahin'e isminin yazılı olduğu Fenerbahçe formasını hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Darphanemizin, son yıllarda yaptığı çok enteresan temalı hatıra paraları var. Bu konuda bilgim olmadığı için kendime kızdım. Sağ olsun Yasir Bey anlattı. İnternet sitesini ziyaret edip satıştaki bütün ürünleri gördük. Görmem gereken bir sergiyi de görmemişim. En kısa zamanda darphanemizi ziyaret edip çok değerli sergileri ziyaret edeceğiz."

Abdullah Yasir Şahin ise yaptığı ziyaretten dolayı çok memnun olduğunu belirterek, "Lefter adına basına bu para, bugüne kadar basılan ilk futbolcu hatıra parasıdır. Bizim için çok anlamlıdır. Böyle bir işe imza atmış olmak da benim için ayrı bir gurur meselesidir." dedi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Ali Koç'u ziyaret etti - Son Dakika
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