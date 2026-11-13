HCT, Gazze'de yıkımın önlenebilir olduğunu, 150 bin çadırın bekletildiğini bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

HCT, Gazze'de yıkımın önlenebilir olduğunu, 150 bin çadırın bekletildiğini bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

HCT, Gazze'de son yağışların yol açtığı can kaybı ve barınma yıkımının önlenebilir olduğunu belirtti; ancak İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle yardımların bölgeye ulaşamadığını kaydetti. Açıklamaya göre, 150 binden fazla çadır Han Yunus'a 50 kilometre uzaklıkta bekletiliyor.

BİRLEŞMİŞ İşgal Altındaki Filistin Toprakları İnsani Yardım Ekibi (HCT), Gazze'de etkili olan son yağışların yol açtığı can kayıpları ve barınma alanlarındaki yıkımın önlenebilir olduğunu ancak İsrail'in kısıtlama politikaları nedeniyle hayati insani yardımların bölgeye ulaştırılmasını engellediğini bildirdi.

HCT, Gazze'deki yağışların yol açtığı insani kriz hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

"Gazze'de yaşanan son yağmur fırtınasının yıkıcı etkisi önlenebilirdi" denilen açıklamada, çocuklar dahil sivillerin ölmesinin ve binlerce aile barınağının sular altında kalmasının fırtanadan dolayı değil İsrail'in engelleyici politik kararları sonucu gerçekleştiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, aylar öncesinden insani yardım topluluğunun Filistinlilerin 2026-2027 kış sezonuna hazırlanmalarına yardımcı olmak için bir plan sunduğuna dikkat çekilerek "Ve bunu mümkün kılmak için gerekenleri açıkça ortaya koydu; yeterli insani yardım fonu, kritik malzemelerin hızlandırılmış girişi ve daha geniş kesime erişim." ifadeleri paylaşıldı.

İsrail'in işgalci güç olarak yerel halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak ve hayatta kalması için gerekli malzemeleri sağlamakla yükümlü olduğu vurgulanan açıklamada, buna rağmen İsrail'in hayati önemdeki malzemelerin Gazze'ye girişini ve bölgenin büyük bölümüne erişimi engellemeyi sürdürdüğü belirtildi.

"İnsanlar bekleyemez"

Açıklamada, Gazzeliler için hazırlanan 150 binden fazla çadırın, Han Yunus'a sadece 50 kilometre uzaklıkta bekletildiğine dikkat çekilerek "İnsanların ihtiyaçları bu kadar acilken, daha uzun süreli barınağa erişim siyasi ilerlemeye bağlı kılınmamalıdır. Kışlık yardımlar, daha fazla can kaybını önlemek ve onurlarını korumak için ailelere derhal ulaştırılmalıdır. İnsanlar bekleyemez." denildi.

Gazze'deki Filistinlilerin hayati önem taşıyan malzemelere erişiminin derhal sağlanması için İsrail'e çağrı yapılan açıklamada, Gazze'ye mevcut tüm geçiş noktalarının açılması ve yeterli insani yardımın girişine derhal izin verilmesi talep edildi.

Açıklamada, Filistinlilerin "hayatlarının tehlikede" olduğu belirtilerek bu adımların hızla atılmasını ve gerekli insani yardım fonlarının geciktirilmemesi için etkilerini kullanmaları için üye devletlere çağrı yapıldı.

İşgal Altındaki Filistin Toprakları İnsani Yardım Ülke Ekibi (HCT), Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da faaliyet gösteren BM kuruluşları ile 200'den fazla yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşunu (STK) bir araya getiren stratejik bir karar alma ve koordinasyon platformundan oluşuyor.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıOrta DoğuİsrailGüncelGazzeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları 10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
Ecevit’in davetiyle CHP’ye katılmıştı 60 yıl sonra çizgisini değiştirdi Ecevit'in davetiyle CHP'ye katılmıştı! 60 yıl sonra çizgisini değiştirdi
Şara’nın eşi Latife el-Durubi’nin inanılmaz yükselişi Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi
Zemin tartışması sona erdi, Süper Kupa finali RAMS Park’ta oynanacak Zemin tartışması sona erdi, Süper Kupa finali RAMS Park'ta oynanacak
Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması Şimdi dünya yıldızı Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması! Şimdi dünya yıldızı
İsrail televizyonunda Türkiye tartışması Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı İsrail televizyonunda Türkiye tartışması! Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı
20:52
Bakan Çiftçi: Türk polisi yolda kalanın yoldaşı, darda kalanın Hızır’ı olur
Bakan Çiftçi: Türk polisi yolda kalanın yoldaşı, darda kalanın Hızır'ı olur
20:42
BAE’de öldürülen Rus yatırımcı Novak ve eşine villada işkence iddiası
BAE'de öldürülen Rus yatırımcı Novak ve eşine villada işkence iddiası
18:56
Bakan Gürlek: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
18:37
Osman Kavala’nın avukatlarının yaptığı başvuruya mahkemeden ret
Osman Kavala'nın avukatlarının yaptığı başvuruya mahkemeden ret
18:19
Brooklyn’de çöken binada 8 ölü: Çökme anı daire kamerasında
Brooklyn'de çöken binada 8 ölü: Çökme anı daire kamerasında
18:11
Galatasaray yönetiminde iki ayrılık: Gerginlik 27 Ekim’de başlamıştı
Galatasaray yönetiminde iki ayrılık: Gerginlik 27 Ekim'de başlamıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 21:40:33. #7.13#
SON DAKİKA: HCT, Gazze'de yıkımın önlenebilir olduğunu, 150 bin çadırın bekletildiğini bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android