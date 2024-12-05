Hegseth: Adaylıktan Çekilmeyi Düşünmüyorum - Son Dakika
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Hegseth: Adaylıktan Çekilmeyi Düşünmüyorum

Trump'ın Savunma Bakanlığı adayı Hegseth, yarıştan çekilme düşüncesinin olmadığını belirtti.

05.12.2024 00:16
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanlığına aday gösterdiği ve daha sonra bu kararından vazgeçeceği iddiaları gündeme gelen Pete Hegseth, şu noktada adaylıktan çekilmeyi düşünmediğini belirtti.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın Pentagon'un başına getirmeyi planladığı isimle ilgili tartışmalar ve iddialar gündemden düşmüyor.

???????Trump'ın Savunma Bakanlığına aday gösterdiği Hegseth hakkındaki tartışmaların alevlenmesi üzerine onun yerine Florida Valisi Ron DeSantis'i aday göstermeyi düşündüğü iddiasına Hegseth yanıt verdi.

ABD Kongresinde Cumhuriyetçi senatörlerle bir araya gelen Hegseth, görüşmeye ilişkin CBS kanalına yaptığı açıklamada, adaylıktan çekilmeyi düşünmediği mesajını verdi.

Hegseth, "Bugün seçilmiş başkan (Trump) ile görüştüm. Kendisi bana 'Devam et, savaşmaya devam et, ben her durumda arkandayım.' dedi. Peki ben neden geri adım atayım?" değerlendirmesini yaptı.

"Savaşmaya" devam edeceğini kaydeden Hegseth, Trump'ın kendisine güvendiğini savundu.

Wall Street Journal'ın haberinde Trump'ın, çeşitli suçlamalarla karşı karşıya olan muhtemel kabinesinde Savunma Bakanı olarak aday gösterdiği Hegseth'in yerine, Florida Valisi Ron DeSantis'i düşündüğü iddia edilmişti.

Hegseth, cinsel saldırı iddiaları ve Müslümanlarla ilgili ifadeleriyle eleştiriliyor

Trump'ın Savunma Bakanı adayı Hegseth, bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiaları ve Müslümanlarla ilgili ifadeleri nedeniyle eleştiriliyor.

Hegseth hakkındaki cinsel taciz iddiası ilk kez kasım ayında gündeme gelmiş, Trump'ın Savunma Bakanı adayı iddiayı yalanlayarak söz konusu olayın "rızaya dayalı" yaşandığını savunmuştu.

Mahkeme kayıtlarında, 2017'deki suçlamalar sırasında, Hegseth'in, 3 çocuğu bulunduğu ikinci eşiyle boşanma sürecinde olduğu, nedeninin de Fox News yapımcısı mevcut eşinden de çocuğunun olduğunun ortaya çıkması olarak gösterilmişti.

ABD medyası, Hegseth'in ilk evliliğinin de 2009'da "sadakatsizlik" nedeniyle sona erdiği bilgisini paylaşmıştı.

Hegseth'in ayrıca, 2015'te bir gaziler grubunun etkinliğinde sarhoşken "Tüm Müslümanları öldürün" diye bağırdığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hegseth: Adaylıktan Çekilmeyi Düşünmüyorum - Son Dakika

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