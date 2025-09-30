Hegseth: Şişman General İstemiyorum

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Virginia eyaletindeki Quantico Deniz Piyadeleri Üssü'nde 800'den fazla general ve amiralin katıldığı toplantıda konuştu.

ORDUDAKİ ŞİŞMAN GENERALLERE SAVAŞ AÇTI

Geçtiğimiz hafta dünyanın dört bir yanındaki görevlerinden detay verilmeden acil toplantıya çağrılan ABD'li general ve amirallerden bazılarının kilolu olmasını eleştiren Hegseth, "Pentagon koridorlarında şişman general ve amirallerin görülmesi kesinlikle kabul edilemez." dedi.

TERFİLERE DİKKAT ÇEKTİ

Hegseth, "yanlış kültürel öncelikleri sürdürdükleri" gerekçesiyle çok sayıda üst düzey komutanı görevden aldığını ve görev değişikliklerinin süreceğini söyledi. Hegseth ayrıca, politikacıları orduyu "yanlış şeylere" odaklanmaya zorlamakla suçladı ve askerlerin "ırk, cinsiyet kotaları ve sözde tarihi ilkeler" temelinde terfi ettirildiğini savundu.

"DESTEKLEMEYEN İSTİFA ETSİN" ÇIKIŞI

Üst düzey general ve amiralleri "savaşa hazır olmak yerine çeşitlilik ve iklim sorunlarına odaklandıkları" gerekçesiyle eleştiren Savaş Bakanı, "İklim değişikliğine tapınma, bölünme, dikkat dağıtma ya da cinsiyet yanılgısı yok, enkaz yok." dedi. Hegseth, ABD'li subayların kendi gündemini desteklememeleri halinde istifa etmeleri gerektiğini söyledi.

"ARTIK SAKALLI ADAM YOK"

ABD ordusunda 10 maddelik yeni bir planla askeri yapılanmayı gözden geçireceklerini açıklayan Hegseth, kondisyon testlerinin yalnızca erkek kriterlerine göre yapılacağını belirterek bakım standartlarının önemini vurguladı. Yeni dönem kurallarına da değinen Hegseth, "Profesyonel olmayan görünüm dönemi sona erdi. Artık sakallı adam yok." ifadesini kullandı.