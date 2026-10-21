Heilongjiang\'daki Ganhe Nehri son günlerde büyük kuğu sürülerini ağırlıyor

Heilongjiang'daki Ganhe Nehri son günlerde büyük kuğu sürülerini ağırlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Büyük Khingan Dağları bölgesinde yer alan Ganhe Nehri, son günlerde dinlenmek ve yiyecek aramak üzere bölgeye gelen büyük kuğu sürülerine ev sahipliği yapıyor. Bölge, kuğuların dinlenmesine ve yiyecek bulmasına imkan sağlıyor.
HARBİN, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Büyük Khingan Dağları bölgesinde yer alan Ganhe Nehri, son günlerde dinlenmek ve yiyecek aramak üzere bölgeye gelen büyük kuğu sürülerine ev sahipliği yapıyor.
Kaynak: Xinhua
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