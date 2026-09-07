Heilongjiang Dorbod'da Naadam Festivali kültürle dolu gösterilerle açıldı
Çin'in Heilongjiang eyaletinin Dorbod Moğol Özerk İlçesi'nde Naadam Festivali düzenlendi. Açılış törenindeki gösterilerle bozkır kültürünü deneyimleyen bölge halkı ve turistler, geleneksel güreş, at yarışı ve okçuluk gibi etkinlikleri izleme fırsatı buldu.
DORBOD, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Daqing kentine bağlı Dorbod Moğol Özerk İlçesi'nde Naadam Festivali düzenlendi.
Bölge halkı ve turistler, festivalin açılış töreninde sergilenen kültürel gösteriler ve halk etkinlikleri sayesinde bozkır kültürünü deneyimleme imkanı buldu.
Moğolca "oyunlar" anlamına gelen Naadam, geleneksel Moğol güreşi, at yarışı ve okçuluk sporlarını kapsayan bir festival.
Kaynak: Xinhua
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