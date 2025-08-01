Hekimhan'a Yeni Cumhuriyet Savcısı Atandı

Malatya'nın Hekimhan ilçesine atanan cumhuriyet savcısı İsa Gündüz, görevine başladı.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Hekimhan Cumhuriyet Savcısı olarak atanan İsa Gündüz, ilçe halkının sıcak kanlı olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Göreve başladığı ilçeyi beğendiğini bildiren Gündüz, daha önce Muş ve İstanbul'da görev yaptığını anımsattı.