KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Yukarı Selimli Mahallesi kırsalında hayvan otlatırken mahsur kaldığı arazide ekiplerin 4 saat süren çalışmasıyla kurtarılan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren çobanın Ramazan Değirmenci (41) olduğu belirlendi. Değirmenci'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından Malatya Şehir Mezarlığı morguna getirildi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Ramazan Değirmenci'nin cenazesinin kent dışında yaşayan ağabeyinin gelişi ile 28 Kasım Perşembe günü toprağa verileceği belirtildi.
Öte yandan gece ekipler tarafından mahsur kaldıkları arazide kurtarılarak hastaneye kaldırılan 4 çobanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Hekimhan'da Çoban Mahsur Kaldı, Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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