Hekimhan'da Kayısı Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika
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Hekimhan'da Kayısı Hasadı Devam Ediyor

Hekimhan\'da Kayısı Hasadı Devam Ediyor
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kayısı verimi bu yıl iyi, hasat devam ediyor.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde kayısı hasadı devam ediyor.

Kentte rakımı düşük bölgelerde meyve büyük ölçüde toplandı, 1800 rakımdaki Kurşunlu Mahallesi'nde ise hasada yaklaşık bir hafta önce başlandı.

Kurşunlu Mahallesi Muhtarı Hüseyin Gider, AA muhabirine, bu yıl kayısı veriminin iyi olduğunu söyledi.

Geçen yıl yaşanan olumsuzlukların ardından bu sezon üreticilerin yüzünün güldüğünü ifade eden Gider, "Geçen sene Türkiye'de neredeyse hiçbir meyve yoktu. Bu yıl ise Allah'a şükür bereketli bir sezon geçiriyoruz. Kayısımız oldukça verimli. Kurşunlu'da yetişen kayısı susuz tarım koşullarında üretildiği için farklı bir aroma ve kaliteye sahip." dedi.

Hasadın 2-3 hafta sürmesini beklediklerini belirten Gider, bahçelerde Şırnak ve Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik işçilerin çalıştığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Hekimhan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hekimhan'da Kayısı Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Dr.Y. Kemal Erdemli Dr.Y. Kemal Erdemli:
    Allah emeklerinizi boşa çıkarmasın 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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