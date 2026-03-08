Hekimsen İftar Programı Düzenledi

Hekimsen tarafından düzenlenen iftar programında sendika üyesi hekimler ve aileleri bir araya geldi.

Hekimsen Genel Başkanı Dr. Adil Kurban, bir restoranda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, hekimliğin çok emek isteyen bir meslek olduğunu ve pek çok hekimin, tüm sorunlara rağmen mesleğini gönülden yaptığını kaydetti.

Sendika olarak, hekimlerin özlük hakları için çaba göstermeye devam edeceklerini belirten Kurban, destekleri için sendika üyelerine teşekkür etti.

İftar programına Ankara Kent Konseyi Başkanı ve Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Yılmaz, sendika üyesi hekimler ve aileleri katıldı.