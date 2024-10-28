Helikopter İniş Kontrol Simülatörü Geliştiriliyor - Son Dakika
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Helikopter İniş Kontrol Simülatörü Geliştiriliyor

Türk firmaları, helikopter iniş/kalkış sürecini simüle eden bir kontrol istasyonu geliştirecek.

28.10.2024 11:46
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Türk savunma sanayisi bünyesinde oluşturulan yeteneklerin birleştirilmesiyle helikopterlerin iniş/kalkışlarını daha güvenli yapması sağlanacak.

Helikopter iniş platformlarının (heliport, helideck) sertifikasyonlarında uzmanlaşmış Türkiye'nin ve bölgenin tek firması olan HeliPLAT ile Junosis Simülasyon ve Yapay Zeka Teknolojileri, SAHA EXPO 2024'te Helikopter İniş/Kalkış Kontrol İstasyonu Simülatörü (Heliport-Sim) Geliştirme İşbirliği Protokolü imzaladı.

Bu protokol, Türkiye'nin helikopter operasyonlarına yönelik kabiliyetlerini simülasyon teknolojileriyle destekleyerek yeni nesil iniş ve kalkış kontrol istasyonları için eğitim altyapısı sağlamayı amaçlıyor.

Böylece Türkiye'de nazari (kuramsal) olarak yapılan bir eğitim, çağın koşullarına uygun olarak dijital hale getirilecek. Askeri ve sivil havacılıkta LSO (Heliport yöneticisi), HiA ve kazakırım timi eğitimlerini kapsayacak çözümle kuramsal eğitim, gerçeğe en yakın şekilde, fiili eğitim ise maliyet etkin, güvenli ve çok sayıda yapılabilecek hale getirilecek.

Geliştirilecek simülatörün Türkiye dışında çevre ülkeler, Türk cumhuriyetleri ve Orta Doğu'da güçlü bir pazar potansiyeli bulunduğu değerlendiriliyor.

Heliport-Sim Projesi, helikopter iniş ve kalkış süreçlerinin güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesi için özel olarak tasarlanmış bir simülasyon sisteminin geliştirilmesini hedefliyor. İniş ve kalkış sırasında karşılaşılan zorlu çevresel koşullar, hava trafik yönetimi, yer destek sistemleri ve uçuş güvenliği gibi faktörler üzerinde yoğunlaşan bu sistem, helikopter operasyonlarını simüle ederek kullanıcıların gerçek operasyon şartlarını deneyimlemesine olanak tanıyacak.

Operasyonel hazırlık seviyeleri iyileştirilecek

HeliPLAT, helikopter iniş platformları (heliport) konusundaki deneyimi ve altyapısıyla sektörde bilinirken, Junosis'in yapay zeka ve simülasyon alanındaki uzmanlığı projeye yenilikçi bir boyut katacak. İki şirketin güçlerini birleştirmesiyle Heliport-Sim, uluslararası standartlarda bir eğitim ve simülasyon altyapısı oluşturmayı amaçlıyor.

Heliport-Sim projesi kapsamında geliştirilecek simülatör, askeri ve sivil operasyonlarda helikopter pilotlarına, yer kontrol ekiplerine ve hava trafik yönetimi personeline eğitim sağlamak üzere tasarlanacak.

Proje kapsamında rüzgar, görüş mesafesi, sıcaklık gibi çevresel faktörlerin iniş/kalkış üzerindeki etkilerini gerçekçi şekilde yansıtan bir simülasyon ortamı kurulacak. Bu özellik, pilotların çeşitli zorlu koşullarda deneyim kazanmasını sağlayacak.

Heliportlarda bulunan radar, ışıklandırma sistemleri ve yer destek ekipmanlarının simülasyona entegre edilmesiyle eğitimlerin saha operasyonlarına birebir uyarlanması hedefleniyor.

Helikopter trafiğinin yoğun olduğu bölgelerdeki operasyonel süreçlerin simüle edilmesi, yer ekiplerinin ve pilotların koordinasyon becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak.

Acil durumlar, beklenmedik arızalar ve kaza durumları gibi özel senaryoları içeren eğitim modülleriyle kullanıcıların olası kriz durumlarında hızlı ve doğru karar alabilmeleri amaçlanıyor.

Heliport-Sim ile pilotlara güvenli iniş-kalkış yanında yer kontrol (heliport yöneticisi ve işletmecisi) ve hava trafik yönetim ekiplerine çeşitli eğitim imkanları sağlayacak. Helikopter operasyonlarındaki eğitim kapasitesinin artırılması sayesinde operasyonel hazırlık seviyeleri iyileştirilecek.

Kaynak: AA

Helikopter, Havacılık, Teknoloji, Savunma, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Helikopter İniş Kontrol Simülatörü Geliştiriliyor - Son Dakika

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