Helin\'in Katil Zanlısı Tutuklandı

HELİN'İN KATİL ZANLISI TUTUKLANDI
Dün gece saatlerinde Sur ilçesi Çift Kapı mevkisinde kuzeniyle birlikte yürüyen dini nikahla birlikte yaşadığı 3 aylık hamile Helin Eren'i tabancayla öldüren Siyabend Şeker, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Şeker, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR,
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