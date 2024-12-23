Hemşire Ayşe Merve Sağ İçin Anma Programı

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Mersin'de eski nişanlısı tarafından tabancayla öldürülen hemşire Ayşe Merve Sağ için görev yaptığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anma programı düzenlendi.

Yenişehir ilçesinde 21 Aralık'ta öldürülen 30 yaşındaki Sağ için hastanenin konferans salonunda gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Yakalarında Sağ'ın fotoğrafını taşıyan mesai arkadaşlarından bazıları gözyaşı döktü.

Başhekim Vekili Esra İslamoğlu, programdaki konuşmasında, üzüntülü olduklarını söyledi.

Sağ'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen belirten İslamoğlu, şöyle konuştu:

"Ayşe Merve Sağ, hepimizi derinden sarsan, kabul edilemez bir şiddet sonucu hayattan koparıldı. Bu kayıp bir kez daha şiddetin ne kadar yıkıcı sonuçlara yol açtığını gözler önüne seriyor. Ayşe Merve'nin hatırası bizlere her zaman meslektaş dayanışmasını ve insanlara dokunmanın önemini hatırlatacak. Onu saygı ve özlemle anıyoruz."

Olay

Menteş Mahallesi 25169 Sokak'taki evine giden eski nişanlısı Ayşe Merve Sağ'ı otomobiliyle takip eden Ertay Duru (30), Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde görevli hemşireyi tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etmişti.