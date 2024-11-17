Hemşire Ayyıldız İçin Anma Töreni - Son Dakika
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Hemşire Ayyıldız İçin Anma Töreni

Küçükçekmece'de hayatını kaybeden hemşire Şengül Ayyıldız için anma düzenlendi.

17.11.2024 19:46
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Küçükçekmece'de kaldırımda yürürken aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden hemşire Şengül Ayyıldız, görev yaptığı aile sağlığı merkezi önünde anıldı.

Atakent Mahallesi Atatürk Caddesi'nde kaldırımda yürüdüğü sırada otomobilin çarpması sonucu 55 yaşında yaşamını yitiren hemşire Ayyıldız için yakınları, sevenleri ve mahalle sakinleri 3. Etap Aile Sağlığı Merkezi önünde bir araya geldi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Atakent Mahallesi Muhtarı Özge Erdoğan Yeşilırmak, Ayyıldız'ın 13 Kasım Çarşamba günü mesai bitiminde bulundukları caddede yürürken kazanın yaşandığını hatırlattı.

Hemşire Ayyıldız'ın evli ve 2 çocuk annesi olduğunu belirten Yeşilırmak, "Onun kaybıyla birlikte bir ailenin, tüm sevenlerinin, komşularının hayatlarında telafisi imkansız bir boşluk oluştu." dedi.

Yeşilırmak, kazanın oluş sebebinin hukuki süreçte ortaya çıkacağını kaydederek, "Olay yerinde gözaltına alınan sürücü tutuklanmıştır. Bu noktadan sonra adalet sistemi değerlendirmesini yapacak olup, bizlerin umudu hakkaniyetli bir ceza çıkması yönündedir." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Ayyıldız'ın yakınları ve sevenleri, kazanın meydana geldiği yere karanfil ve çelenk bıraktı.

Olay

Atakent Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 13 Kasım'da otomobiliyle hızla ilerleyen 19 yaşındaki sürücü E.S, kontrolünü kaybederek kaldırımda yürüyen 55 yaşındaki Şengül Ayyıldız'a çarpmıştı.

Kazada ağır yaralanan Ayyıldız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan sürücü E.S. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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