Hemşirelik Mesleğinde Engelleri Aşan Bir Kadın - Son Dakika
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Hemşirelik Mesleğinde Engelleri Aşan Bir Kadın

Hemşirelik Mesleğinde Engelleri Aşan Bir Kadın

Hakkari Devlet Hastanesinde 23 yıldır hemşire olarak görev yapan Rukiye Ertuş, aynı zamanda engelli tekerlekli sandalye basketbol takımında başarılı bir şekilde yer alıyor. Trafik kazası sonucu felç geçiren Ertuş, yaşama azmiyle çevresinden takdir topluyor. Hemşirelik mesleğindeki başarısı ve basketbol performansıyla örnek olan Ertuş, engelli bireylere mücadelelerine devam etmeleri çağrısında bulunuyor.

11.05.2024 11:23
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Hakkari Devlet Hastanesinde 23 yıldır hemşire olarak görev yapan, aynı zamanda Sümbül Engelli Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımında top koşturan Rukiye Ertuş, yaşama azmiyle çevresinden takdir topluyor.

Sümbül Mahallesi'nde annesiyle yaşayan 45 yaşındaki Ertuş, 1998'de Sağlık Meslek Lisesini birincilikle tamamladı.

Mezun olduktan bir yıl sonra trafik kazasında kız kardeşini kaybeden Ertuş, belden aşağı felç geçirerek tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı.

Yaşama azmiyle yaşadığı travmayı atlatan Ertuş, Ankara'da 2001'de düzenlenen hemşirelik sınavını başarıyla geçerek Hakkari Devlet Hastanesine atandı.

Geçen yıl da Eskişehir Anadolu Üniversitesinde Sağlık Yönetimi Bölümünden mezun olan Ertuş, görev yaptığı hastanede meslektaşlarıyla yöre halkının en iyi sağlık hizmetini alabilmesi için çaba sarf ediyor.

Mesleğini 23 yıldır büyük bir aşkla sürdüren ve çalışma azmiyle örnek olan Ertuş, 3 yıl önce tanıştığı basketbolda da kendini geliştirerek Sümbül Engelli Tekerlekli Sandalye Basketbol takımına katıldı.

İş dışındaki zamanının büyük bölümünü basketbolla geçiren Ertuş, takımının başarısı için ter döküyor.

Hayat hikayesini AA muhabirine anlatan Ertuş, 1999'da geçirdiği trafik kazası nedeniyle büyük bir travma yaşadığını, kazada kız kardeşini kaybettiğini söyledi.

Zorlu birkaç ameliyattan sonra toparlanmaya başladığını belirten Ertuş, "Hiç umutsuzluğa kapılmadım. Hep azmettim. Şu an Hakkari Devlet Hastanesinde masa başında görevimi ifa ediyorum. Sağlık Meslek Lisesini birincilikle bitirmiştim. Eskişehir Üniversitesi Sağlık Yönetimi mezunuyum. 2 yıldır da tekerlekli sandalye basketbol takımında oynuyorum. Doğa ile iç içeyim. Kitap okumayı seviyorum. Hayatımı idame ettiriyorum." diye konuştu.

"İyi ki ben de hemşireyim"

Yaşadığı zorlu süreçte ailesinin, iş arkadaşları ve Ankara'daki doktorlarından büyük destek gördüğünü dile getiren Ertuş, şunları kaydetti:

"Hayat beni farklı bir yöne çekti ama daha da güçlü yaptı. Bu trafik kazası bana şükretmeyi, hayata farklı bakmayı öğretti. Engelli olmak bana mücadeleci, azimli, kararlı olmayı öğretti. Anneme de yardımcı olmaya çalışıyorum. Asıl desteği de ondan alıyorum. Engelli olan arkadaşlarımıza da şunu söylemek istiyorum. Lütfen hayattan yılmasınlar. Mücadelelerine devam etsinler. Çünkü rehabilitasyon hareket özgürlüğü demektir. Kesinlikle bir uğraşları olsun. Her birey bir engelli adayıdır. Önemli olan bu mücadeleyi devam ettirebilmektir. Yoksa dört duvar arasında kalarak hayatımızı idame ettiremeyiz. Çok özverili güzel bir mesleğimiz var. İyi ki ben de hemşireyim."

Tüm hemşirelerin insanların sağlığı için çanla başla mücadele verdiğini vurgulayan Ertuş, meslektaşlarının omuz omuza vererek görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığını belirtti.

"Basketbol hem fiziksel hem de ruhsal olarak çok iyi geldi"

Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Ali Mesut Keskin'in destek ve teşvikiyle basketbola başladığını anlatan Ertuş, şu ifadeleri kullandı:

"Sümbül Engelli Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile 2 yıldır çalışmalara katılıyorum. Zamanımın çoğunu iş ve basketbolla geçiriyorum. Biz bir aile olduk. Sayın Valimiz Ali Çelik, dernek başkanımız, antrenörümüz ve takım arkadaşlarımızın hepsinin çok desteği var. Burada bu sporu yapıyor olabilmemiz çok önemli. Çünkü engellilerin hayatla buluşmasını sağlıyor. Derneğimiz bize her anlamda destek çıkıyor. Önceden, düşüp bir yerimi kırarım diye korkuyordum. Bu yüzden biraz da geç başladım ama iyi ki başlamışım. Zamanımız çok güzel geçiyor. Sağlık açısından bize çok faydası var. Basketbol hem fiziksel hem de ruhsal olarak çok iyi geldi."

Kaynak: AA

trafik, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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