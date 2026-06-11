Hendek'te Boğulma Olayı - Son Dakika
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Hendek'te Boğulma Olayı

Hendek\'te Boğulma Olayı
11.06.2026 19:00
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20 yaşındaki Emir Temiz, Aksu Deresi'nde boğularak hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde dereye giren genç boğularak hayatını kaybetti.

Aksu ile Kadifekale mahalleleri arasındaki Aksu Deresi'ne giren Emir Temiz (20), bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma görevlileri ile Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) sevk edildi.

Ekiplerce sudan çıkarılan Temiz'in sağlık görevlilerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Temiz'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından araçla ulaşımın zorluğu nedeniyle "patpat" diye tabir edilen tarım aracıyla ambulansın bulunduğu bölgeye ulaştırıldı.

Temiz'in cenazesi, hastanenin morguna konuldu.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Sakarya, Hendek, Güncel, Yaşam, Emir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hendek'te Boğulma Olayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tuğsem Demirtaş Tuğsem Demirtaş:
    çok üzücü bi olay diye düşünüyorum genç bi yaşta hayatını kaybetmek çok acı bu tür yerlerde yüzmeye girmek ne kadar tehlikeli bunu herkes bilmeli özellikle hayvanlarin üzüldüğü daha yoksa 0 0 Yanıtla
  • Hasibe Uzun Hasibe Uzun:
    eskiden böyle şeyler olmazdı şimdiki gençlik ne kadar dikkatsiz 0 0 Yanıtla
  • Çetin Oral Çetin Oral:
    insanlar yine aynı hatayı yaptı dereden çıkmazlar hep birisi boğuluyo ya artık birisi ders almasın 0 0 Yanıtla
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